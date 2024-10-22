МСЭК изрядно «потрусят»: какие изменения ждут орган после заседания СНБО

Президент Владимир Зеленский провел заседание СНБО по ситуации с МСЭК и злоупотреблениями должностных лиц разных государственных органов с получением инвалидности.

Владимир Зеленский

По его словам, по данным проведенных проверок, уже установлены многие факты нарушений и очевидно фальшивых инвалидностей должностных лиц.

Президент сообщил, что СНБО определил перечень решений, которые вернут справедливость. По его словам, эти решения он утвердил указом.

"В частности, это цифровизация процессов прохождения всех этапов медико-социальных экспертных комиссий, реальная проверка деклараций членов МСЭК, проверка и пересмотр необоснованных решений по инвалидности должностных лиц и аудит соответствующих пенсионных начислений, законодательные изменения для безотлагательного реформирования системы медико-социальной эксперты. пересмотр системы и механизма начислений пенсионных выплат должностным лицам государственных органов", — отметил Зеленский.

При этом он подчеркнул, что, по его мнению, ответственность за ситуацию сейчас должна быть персональной.

"Поручил Премьер-министру Украины решить проблему на уровне центральных органов исполнительной власти, в том числе соответствующих министерств. Нужны кадровые решения", – отметил президент.

Кроме того, он добавил, что должна быть и политическая ответственность генерального прокурора за ситуацию в органах прокуратуры Украины.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что после заседания СНБО с участием президента Зеленского, на котором рассматривали ряд скандалов по получению чиновниками, в том числе прокурорами, фейковых инвалидностей, генпрокурор Костин заявил, что уходит в отставку. При этом он отметил, что считает абсолютно правильной позицию Зеленского по поводу того, что должны быть не только отменены все неправомерные решения по предоставлению инвалидностей, соответствующих пенсионных и других начислений, должны быть не только четкие законодательные и организационные изменения, но и персональная ответственность.



