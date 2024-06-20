"Может, вы просто перестанете воровать": политолог о заявлениях властей, что все вокруг ИПСО

Политолог Виктор Бобиренко заявил, что любые разговоры о коррупции в Украине начинают приравниваться к российским информационно-психологическим операциям (ИПСО). По его словам, такие заявления властей часто происходят в моменты отсутствия реакции на хищение во время военного положения.



Политолог Виктор Бобиренко. Фото из открытых источников

Виктор Бобиренко в эфире телеканала "Еспресо" поделился своим мнением о постоянных заявлениях власти о российском ИПСО.

"У нас если мы говорим о коррупции во власти, то сразу это приравнивают к российскому ИПСО. А может, вы просто перестанете воровать и перестанете жить на откаты?!", — говорит Бобиренко.

Политолог рассказал о примере возможной коррупции при строительстве фортификаций. По его словам, лица, которые занимаются созданием защитных сооружений, официально не трудоустроены, однако зарплаты получают даже в дни, когда не работают.

"Общался с ребятами, которые занимаются этим строительством. Им платят наличными по 1000 грн каждый день, даже когда работы не ведутся. Отмечаю, наличными, и они не официально трудоустроены. Разве это не коррупция", — сообщил Бобиренко.

Виктор Бобиренко заявил о необходимости говорить о любых проявлениях коррупции в Украине, ведь это разоблачает людей, пытающихся извлечь выгоду во время войны против России.

"То есть наживаться во время войны нормально, а говорить об этом — измена. Об этом нужно говорить. Говорить о том, что Офис президента уже давно не исповедует демократические ценности. Они уже действуют, как режим Орбана в Венгрии", — сказал политолог.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, почему поставщики электроэнергии говорят о вражеских ИПСО, но ничего не объясняют народу.

Также "Комментарии" писали о том, были ли украдены деньги во время строительства фортификационных сооружений. Опрос показал, что думают украинцы об этом.