"Может, вы просто перестанете воровать": политолог о заявлениях властей, что все вокруг ИПСО

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Политолог Виктор Бобиренко заявил, что любые разговоры о коррупции в Украине начинают приравниваться к российским информационно-психологическим операциям (ИПСО). По его словам, такие заявления властей часто происходят в моменты отсутствия реакции на хищение во время военного положения.
Политолог Виктор Бобиренко. Фото из открытых источников
Виктор Бобиренко в эфире телеканала "Еспресо" поделился своим мнением о постоянных заявлениях власти о российском ИПСО.
Политолог рассказал о примере возможной коррупции при строительстве фортификаций. По его словам, лица, которые занимаются созданием защитных сооружений, официально не трудоустроены, однако зарплаты получают даже в дни, когда не работают.
Виктор Бобиренко заявил о необходимости говорить о любых проявлениях коррупции в Украине, ведь это разоблачает людей, пытающихся извлечь выгоду во время войны против России.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, почему поставщики электроэнергии говорят о вражеских ИПСО, но ничего не объясняют народу.
Также "Комментарии" писали о том, были ли украдены деньги во время строительства фортификационных сооружений. Опрос показал, что думают украинцы об этом.
Обсуждения
Новости
Поделитесь своим мнением!