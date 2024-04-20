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Монобольшинство закончилось. Сколько голосов на самом деле имеет "Слуга народа"

За важные законопроекты "Слуга народа" может дать не более 200 голосов

20 апреля 2024, 23:33
Автор:
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Марьян Ощановский
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Народный депутат Украины, председатель Комитета ВРУ по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев рассказал, что в настоящее время "ядро" парламентской фракции "Слуга народа" составляет 160-170 депутатов.

Монобольшинство закончилось. Сколько голосов на самом деле имеет "Слуга народа"

"Слуга народа" не способна самостоятельно принимать законы. Фото из открытых источников

"Внутри нашей партии есть разные группы. И наше "ядро" на сегодняшний день — это где-то 160-170 человек", — рассказал Никита Потураев.

По словам народного депутата, при рассмотрении важных законопроектов "Слуга народа" может дать до 200 голосов.

"Если взять голосование в последние наши пленарные заседания, то у нас там было 200 голосов. Это то количество, которое мы можем конкретно в отдельный день выдать максимально", — добавил парламентарий.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что власти России организовали пропагандистские мероприятия, в рамках которых на временно оккупированные территории прибыли вдовы российских захватчиков для агитации за войну. В рамках акции российские женщины, чьи мужчины бесславно погибли в Украине на войне, которую развязал безумный диктатор Владимир Путин, ездят по захваченным регионам и агитируют местных мужчин последовать примеру своих мужчин.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что против российского журналиста Андрея Захарова возбудили уголовное дело за "фейки" об армии РФ. Ранее он рассказал о внебрачной дочери российского диктатора Владимира Путина. Андрей Захаров написал несколько громких статей-расследований, за что удостоился премии "Золотое перо". Журналист, в частности, является автором расследования о вероятной третьей дочери российского президента Луизе Розовой.



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Источник: https://news.telegraf.com.ua/ukr/publikacii/2024-04-20/5847280-ya-zmusheniy-zadumuvatis-pro-zaprovadzhennya-voennoi-tsenzuri-deputat-poturaev-pro-mobilizatsiyu-krizu-v-radi-ta-blokuvannya-telegram
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