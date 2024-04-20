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Марьян Ощановский
Народный депутат Украины, председатель Комитета ВРУ по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев рассказал, что в настоящее время "ядро" парламентской фракции "Слуга народа" составляет 160-170 депутатов.
"Слуга народа" не способна самостоятельно принимать законы. Фото из открытых источников
По словам народного депутата, при рассмотрении важных законопроектов "Слуга народа" может дать до 200 голосов.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что власти России организовали пропагандистские мероприятия, в рамках которых на временно оккупированные территории прибыли вдовы российских захватчиков для агитации за войну. В рамках акции российские женщины, чьи мужчины бесславно погибли в Украине на войне, которую развязал безумный диктатор Владимир Путин, ездят по захваченным регионам и агитируют местных мужчин последовать примеру своих мужчин.
Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что против российского журналиста Андрея Захарова возбудили уголовное дело за "фейки" об армии РФ. Ранее он рассказал о внебрачной дочери российского диктатора Владимира Путина. Андрей Захаров написал несколько громких статей-расследований, за что удостоился премии "Золотое перо". Журналист, в частности, является автором расследования о вероятной третьей дочери российского президента Луизе Розовой.
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