Народный депутат Украины, председатель Комитета ВРУ по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев рассказал, что в настоящее время "ядро" парламентской фракции "Слуга народа" составляет 160-170 депутатов.

"Слуга народа" не способна самостоятельно принимать законы. Фото из открытых источников

"Внутри нашей партии есть разные группы. И наше "ядро" на сегодняшний день — это где-то 160-170 человек", — рассказал Никита Потураев.

По словам народного депутата, при рассмотрении важных законопроектов "Слуга народа" может дать до 200 голосов.

"Если взять голосование в последние наши пленарные заседания, то у нас там было 200 голосов. Это то количество, которое мы можем конкретно в отдельный день выдать максимально", — добавил парламентарий.

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Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что против российского журналиста Андрея Захарова возбудили уголовное дело за "фейки" об армии РФ. Ранее он рассказал о внебрачной дочери российского диктатора Владимира Путина. Андрей Захаров написал несколько громких статей-расследований, за что удостоился премии "Золотое перо". Журналист, в частности, является автором расследования о вероятной третьей дочери российского президента Луизе Розовой.