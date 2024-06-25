Момент критический: к чему Украина призвала союзников из НАТО

Главными темами на заседании Межпарламентского Совета Украина-НАТО стали предоставление Украине оружия и помощи для восстановления энергетики, дальнейшее создание нашей устойчивости и совместного видения будущего, сообщила нардеп Иванна Климпуш-Цинадзе.

Украина и НАТО

"Ценя все, что делают для нас партнеры, подчеркнула, что нельзя привыкать к войне и расслабляться. Момент критический, и важно максимально мобилизоваться", – заявила нардеп.

По ее словам, на Вашингтонском саммите НАТО Украине нужен четкий посыл о членстве в Альянсе – и не только ради нашей, но и глобальной безопасности, что совершенно очевидно, если смотреть на мир трезвыми глазами.

"Важно, что Украина уже не является исключительно реципиентом, а и сама полезна НАТО с точки зрения устойчивости к гибридным угрозам. Особенно ценен наш опыт военного сопротивления и противодействия информационным атакам РФ", — подчеркнула нардеп.

По словам политика, депутаты разных национальных парламентов, которые входят в эту Раду, понимают важность Украины, их многодневный визит – именно то, что сейчас нужно для активизации усилий в поддержку Украины.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что военные обратили внимание на то, что Соединенные Штаты категорически против того, чтобы Украину принимали в члены НАТО. При этом подобную позицию поддерживает как Джо Байден, так и Дональд Трамп. Потому в этом вопросе для Украины ничего не изменится после президентских выборов в США.

Есть мнение, что сейчас Украине нужно выстраивать альтернативный Альянс, тем более что за годы полномасштабной войны мы точно знаем, кто нам друг, а кто враг. По его мнению, в новый Альянс могли бы войти Франция, Великобритания и Польша. По его словам, этот Альянс станет альтернативой НАТО.



