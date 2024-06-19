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Министр юстиции подтвердил ограничение услуг для уклонистов

Министр юстиции Денис Малюська назвал фейком списки услуг об ограничениях для уклонистов, однако подтвердил, что некоторые из них уже ограничены.

сегодня, 08:55
Автор:
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Slava Kot
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В начале июня министр юстиции Денис Малюська заявил, что уклонисты будут сталкиваться с ограничениями в предоставлении административных услуг. По его словам, под ограничения могут попасть "сотни, если не тысячи" услуг.

Министр юстиции подтвердил ограничение услуг для уклонистов

Министр юстиции Денис Малюська об ограничениях для уклонистов. Фото из открытых источников

Во время интервью Эмме Антонюк министр юстиции Денис Малюська рассказал, что при получении административных услуг государство может потребовать у военнообязанных документы, в том числе и военный билет.

По его словам, это "нормальный, правильный, естественный процесс", который будет "появляться все чаще". Таким образом, уклонисты могут столкнуться с некоторыми проблемами во время их получения.

После этих слов министра в сети начали распространяться списки якобы конкретных услуг, которые будут недоступны уклонистам. Малюська подтвердил, что уклонистам будут ограничивать услуги, однако подчеркнул, что пока нет конкретных списков таких услуг.

"Действительно отдельные услуги уже ограничены, а отдельные будут ограничиваться, но точно не по спискам, опубликованным и придуманным тг каналами. Не ведитесь и следите за нормативно-правовыми актами", — пишет Малюська.

Несмотря на то, что, по словам Малюськи, некоторые услуги для уклонистов уже ограничены, министр не указал, какие именно. Также неизвестно, какие услуги будут подпадать под ограничения в будущем.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Верховной Раде зарегистрировали законопроект об экономическом бронировании и указали предусмотренные цены.

Также "Комментарии" писали, что спикер парламента объяснил, будут ли уменьшать мобилизационный возраст в Украине во время войны.



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