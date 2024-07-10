После слухов об отставке Малюска заговорил о бегстве из Украины

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Slava Kot
Денис Малюська прокомментировал информацию украинских СМИ, в которых сообщалось об его отставке с должности министра юстиции. Министр пошутил, что воспользуется схемой побега из Украины, которую совершил соучредитель "ПриватБанка" Геннадий Боголюбов.
Реакция Дениса Малюськи на информацию о своем увольнении. Фото из открытых источников
Издание "Украинская правда" со ссылкой на свои источники сообщило, что министр юстиции Денис Малюська якобы написал заявление о своем увольнении. Однако в документе не поставлена дата, а вопрос окончательной отставки все еще решается.
На эти сообщения об отставке отреагировал сам министр юстиции Денис Малюська.
Под "схемой Боголюбова" Денис Малюська, вероятно, подразумевает соучредителя "ПриватБанка" Геннадия Боголюбова, уехавшего из страны по паспорту 67-летнего пенсионера из Волыни. В УП указывают, что Боголюбов, выехав из Украины, пытается найти политическое убежище в Австрии и Великобритании.
Также издание УП кроме возможного увольнения министра юстиции указало на еще несколько руководящих должностей Кабмина, которые могут быть уволены. В частности, речь идет о министерке соцполитики Оксане Жолнович, вице-премьерке по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирине Верещук и главе МИД Дмитрие Кулебе.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что нардеп назвал несколько министров в Кабмине, которых в ближайшие несколько недель планируют сменить.
Также "Комментарии" писали о представителе "Слуги народа", который рассказал, что из-за критики работы некоторые министры могут остаться без своих должностей.
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