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После слухов об отставке Малюска заговорил о бегстве из Украины

Министр юстиции Денис Малюська ответил на сообщение о якобы его освобождении от должности.

сегодня, 13:58
Автор:
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Slava Kot
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Денис Малюська прокомментировал информацию украинских СМИ, в которых сообщалось об его отставке с должности министра юстиции. Министр пошутил, что воспользуется схемой побега из Украины, которую совершил соучредитель "ПриватБанка" Геннадий Боголюбов.

После слухов об отставке Малюска заговорил о бегстве из Украины

Реакция Дениса Малюськи на информацию о своем увольнении. Фото из открытых источников

Издание "Украинская правда" со ссылкой на свои источники сообщило, что министр юстиции Денис Малюська якобы написал заявление о своем увольнении. Однако в документе не поставлена дата, а вопрос окончательной отставки все еще решается.

На эти сообщения об отставке отреагировал сам министр юстиции Денис Малюська.

"В связи с новостью от УП о планируемой отставке: в следующую среду нужно быть в Нидерландах. Думаю над "схемой Боголюбова". Усы надо сбривать есть ли кто-то из читателей с усами на фото в загранпаспорте?", — саркастически написал министр юстиции в Facebook.

Под "схемой Боголюбова" Денис Малюська, вероятно, подразумевает соучредителя "ПриватБанка" Геннадия Боголюбова, уехавшего из страны по паспорту 67-летнего пенсионера из Волыни. В УП указывают, что Боголюбов, выехав из Украины, пытается найти политическое убежище в Австрии и Великобритании.

Также издание УП кроме возможного увольнения министра юстиции указало на еще несколько руководящих должностей Кабмина, которые могут быть уволены. В частности, речь идет о министерке соцполитики Оксане Жолнович, вице-премьерке по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирине Верещук и главе МИД Дмитрие Кулебе.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что нардеп назвал несколько министров в Кабмине, которых в ближайшие несколько недель планируют сменить.

Также "Комментарии" писали о представителе "Слуги народа", который рассказал, что из-за критики работы некоторые министры могут остаться без своих должностей.



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