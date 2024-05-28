С начала полномасштабного вторжения Украина нарастила расходы на оборонные нужды с сосредоточением значительных сумм в Харьковской области. За 2023-2024 годы правительство направило около 7.2 миллиарда гривен — на укрепление обороноспособности этого приграничного региона. Но удается ли эти средства использовать с максимальной пользой, или это придает пыли в глаза общественности.

Финансирование обороны Харьковщины на грани скандала

В 2023 году на оборонные нужды Харьковщины было выделено 1.36 миллиарда гривен из государственного резерва. Это включало 450 миллионов гривен в феврале и дополнительно 911,6 миллиона гривен в августе. В 2024 году объем финансирования вырос почти втрое, достигнув почти 5,68 миллиарда гривен, что свидетельствует о намерениях обеспечить большую устойчивость региона к внешним угрозам.

Однако, несмотря на громкие анонсы и огромные цифры, среди общественности нарастает скепсис относительно реальной эффективности этих вложений.

Согласно официальным отчетам, выделенные средства должны идти на строительство фортификаций и инженерных сооружений, однако информация о реализации и эффективности этих проектов часто ограничена, а доступ к деталям использования средств засекречен.

На бумаге все выглядит безупречно: правительство Украины выделило миллионы гривен на реализацию проектов фортификации. Однако, как отмечают граждане и местные СМИ, оборонные сооружения либо не соответствуют заявленным планам, либо их вообще нет.

Ранее "Комментарии" писали, что украинский военный Денис Ярославский заявил, что в Харьковской области не была построена первая линия укреплений, а также указал на отсутствие минных полей.

Кроме того, компания Active Group провела социологическое исследование среди украинцев, в котором задала вопрос, были ли украдены деньги на строительстве фортификационных сооружений. 76,2% украинцев считают, что деньги были украдены во время строительства укреплений для защиты от наступления россиян. Кроме того, 29,6% указали, что полностью уверены в том, что деньги были украдены ранние мероприятия Харьковщины было выделено 1.36 миллиарда гривен из государственного и.