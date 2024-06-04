Максимально странная ситуация: ВР не будет назначать профильного министра перед саммитом в Берлине

В Берлине 11-12 июня должна состояться международная конференция, на которой Украину должны представлять руководители Мининфраструктуры и Минрегионов, которых до сих пор нет. Ожидалось, что Верховная Рада назначит их на этой неделе, чтобы новые министры отправились на конференцию в Берлин.

Давид Арахамия

Однако, как сообщил глава фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия, на этой неделе не предусматривается решение никаких кадровых вопросов.

"На этой неделе никаких кадровых вопросов в ВРУ не предполагается. Прошу учитывать только официальные источники информации",

– отметил в Телеграмме Арахамия.

Такая ситуация выглядит очень странной.

"То есть у нас на конференцию по восстановлению на следующей неделе вообще никто не поедет? Это прямо креативно даже для нас. Так мы партнеров еще не удивляли",

– отметил в Телеграмме нардеп Ярослав Железняк.

По его словам, план был такой: должно было состояться совещание в Офисе президента с главными кадровиками пока они здесь. Далее, отмечает нардеп, было назначено заседание фракции, где формально должны были одобрить кандидатуры и вынести премьеру.

"Но что-то пошло на первом совещании не так. Все равно – это перед конференцией максимально тупо все",

– отметил Железняк.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что на этой неделе Верховная Рада должна назначить министров инфраструктуры и региональной политики, а также вице-премьера по восстановлению Украины. Вероятно, одну из ключевых должностей займет СЕО "Нефтегаза" Алексей Чернышев.

При этом эксперты обращали внимание на то, что на конференцию в Берлин не собирается ехать и глава правительства Денис Шмигаль. Они подчеркивали, что вся эта ситуация выглядит как плевок в сторону Германии.





