Максимально странная ситуация: ВР не будет назначать профильного министра перед саммитом в Берлине

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Ткачик Олеся
В Берлине 11-12 июня должна состояться международная конференция, на которой Украину должны представлять руководители Мининфраструктуры и Минрегионов, которых до сих пор нет. Ожидалось, что Верховная Рада назначит их на этой неделе, чтобы новые министры отправились на конференцию в Берлин.
Давид Арахамия
Однако, как сообщил глава фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия, на этой неделе не предусматривается решение никаких кадровых вопросов.
Такая ситуация выглядит очень странной.
По его словам, план был такой: должно было состояться совещание в Офисе президента с главными кадровиками пока они здесь. Далее, отмечает нардеп, было назначено заседание фракции, где формально должны были одобрить кандидатуры и вынести премьеру.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что на этой неделе Верховная Рада должна назначить министров инфраструктуры и региональной политики, а также вице-премьера по восстановлению Украины. Вероятно, одну из ключевых должностей займет СЕО "Нефтегаза" Алексей Чернышев.
При этом эксперты обращали внимание на то, что на конференцию в Берлин не собирается ехать и глава правительства Денис Шмигаль. Они подчеркивали, что вся эта ситуация выглядит как плевок в сторону Германии.
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