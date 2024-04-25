Личная прихоть Зеленского. Власть «нецивилизованным» способом пытается вернуть мужчин

Совершенно вредным назвал запрет консольных услуг и выдачу паспортов для мужчин, находящихся за границей, народный депутат Владимир Вятрович . По его словам, на самом деле мифом является то, что якобы все мужчины за пределами Украины являются уклонистами. Он подчеркивает, что значительная часть мужчин уже много лет живет и работает за границей.

Владимир Вятрович

Кроме того, он считает, что многие украинцы за границей поддерживают Украину и помогают ей.

Впрочем, отмечает нардеп, якобы власть в последнее время начала нагнетать "классовую ненависть" к тем мужчинам, которые сейчас находятся за пределами Украины.

При этом Вятрович обратил внимание на то, что украинских мужчин за границей пытаются обвинить в том, в чем их вины абсолютно нет. Как подчеркнул нардеп, согласно статье 36 закона "О воинской обязанности и военной службе" военный учет граждан Украины, проживающих за границей, не ведется.

Именно поэтому, добавил политик, у значительной части украинцев за рубежом нет военно-учетных документов.

"Но ни их вины, ни нарушения закона в этом нет. Лишение их консульских услуг является абсурдным и противоправным",

– считает нардеп.

При этом он утверждает, что письмо заместителя министра иностранных дел Андрея Сибиги с требованием остановить предоставление консульских услуг, является произволом, за которым якобы стоит прихоть лично президента Владимира Зеленского.

Как говорит нардеп, в МИД оправдывают свои действия новым законом о мобилизации, однако он вступает в силу 18 мая, и к тому времени министерство должно действовать по закону, то есть продолжать предоставлять консульские услуги мужчинам.

"Ни один закон, в т.ч. новый закон о мобилизации, не запрещают гражданам получать паспорта за границей. Поэтому правительственное постановление от 23 апреля, которое не позволяет выдавать мужчинам паспорта за границей, несмотря на то, стоит ли человек на военном учете – тем более является противоправным и вредительским",

– заявил нардеп.

Он предполагает, что своими действиями власти просто хотят заставить украинских мужчин вернуться домой. Однако политик считает, что на самом деле результат будет совершенно противоположным.

"Абсолютное большинство из них не бросит работу, учебу, жен, детей или родителей, чтобы поехать в путешествие в один конец в Украину прямо сейчас",

– добавил политик.

По его словам, своими действиями власти просто деморализуют своих граждан и могут в перспективе усугубить демографический кризис.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что глава МИД Дмитрий Кулеба считает недопустимым тот факт, что одни мужчины воюют, а другие отдыхают в ресторанах за границей.