Кулеба рассказал нардепам, есть ли механизм возвращения мужчин из-за границы

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Ткачик Олеся
Глава МИД Дмитрий Кулеба принял участие в заседании комитета иностранных дел. В частности, он проинформировал народных депутатов, что сейчас на консульском учете состоят 425 860 украинцев, из которых 272 тысячи в странах ЕС. При этом, как отметила нардеп Ирина Геращенко, он не сказал, сколько среди них мужчин призывного возраста.
Дмитрий Кулеба
Сейчас услуги возобновлены, но мужчинам призывного возраста они будут предоставлять при представлении военно-учетных документов в бумажной форме. У МИД пока нет ответа о прохождении ВЛК за границей. Также, по словам нардепа, министр признал, что нет механизма возвращения мужчин в Украину, а наши партнеры делали только политические заявления по поводу моральной составляющей этой проблемы.
Что касается свободы передвижения женщин-депутаток местных советов, не военнообязанных, но которым правительство запрещает выезд за границу, то министр сказал, что это не инициатива МИД, следовательно, у министерства нет мнения по этому поводу.
Что касается межпарламентской дипломатии и блокирования работы депутатов, то, по словам Геращенко, министр сказал, что межпарламентский диалог важен, и он должен проходить на основе решений ВР. Хотя эта работа блокируется скандальным постановлением правительства.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что украинским мужчинам восстановили доступ к получению консульских услуг, но при определенных условиях.
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