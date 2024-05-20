Кулеба рассказал нардепам, есть ли механизм возвращения мужчин из-за границы

Глава МИД Дмитрий Кулеба принял участие в заседании комитета иностранных дел. В частности, он проинформировал народных депутатов, что сейчас на консульском учете состоят 425 860 украинцев, из которых 272 тысячи в странах ЕС. При этом, как отметила нардеп Ирина Геращенко, он не сказал, сколько среди них мужчин призывного возраста.

Дмитрий Кулеба

"О скандальном письме МИД, которым до вступления в действие закона о мобилизации было заблокировано предоставление консульских услуг, сказал, что это было ради справедливости. Не услышали, какой позитив это дало для усиления мобилизации",

– отметила Геращенко.

Сейчас услуги возобновлены, но мужчинам призывного возраста они будут предоставлять при представлении военно-учетных документов в бумажной форме. У МИД пока нет ответа о прохождении ВЛК за границей. Также, по словам нардепа, министр признал, что нет механизма возвращения мужчин в Украину, а наши партнеры делали только политические заявления по поводу моральной составляющей этой проблемы.

Что касается свободы передвижения женщин-депутаток местных советов, не военнообязанных, но которым правительство запрещает выезд за границу, то министр сказал, что это не инициатива МИД, следовательно, у министерства нет мнения по этому поводу.

Что касается межпарламентской дипломатии и блокирования работы депутатов, то, по словам Геращенко, министр сказал, что межпарламентский диалог важен, и он должен проходить на основе решений ВР. Хотя эта работа блокируется скандальным постановлением правительства.

"Понимаю, что умение дипломата – это отвечать, не отвечая. Но зачем тогда для галочки включаться на комитет?",

– отметила политик.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что украинским мужчинам восстановили доступ к получению консульских услуг, но при определенных условиях.