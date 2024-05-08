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Главная Новости Политика Украины 2024 Кубраков подаст в отставку. Стало известно, какое решение «Слуг» к этому приведет
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Кубраков подаст в отставку. Стало известно, какое решение «Слуг» к этому приведет

Как утверждает журналист Юрий Бутусов, операция по увольнению вице-премьера – министра инфраструктуры Александра Кубракова продолжается. «Слуги народа» проголосовали за создание нового министерства

8 мая 2024, 23:02
Автор:
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Ткачик Олеся
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Сегодня фракция "Слуга народа", на заседании которой присутствовало около 70 депутатов, близких к главе Офиса президента Андрею Ермаку, проголосовала за создание нового министерства — министерства восстановления. Очевидно, как предполагает Юрий Бутусов, цель создания министерства – забрать у Кубракова должность вице-премьер-министра, забрать контроль над бюджетами, которые страны Запада выделяют на восстановление Украины и передать под контроль людей Ермака.

Кубраков подаст в отставку. Стало известно, какое решение «Слуг» к этому приведет

Александр Кубраков

"Очевидно, в ответ на это решение фракции Слуга народа Кубраков будет вынужден добровольно идти к президенту Зеленскому с заявлением об отставке",
– отметил Юрий Бутусов.

Очевидно, предполагает журналист, поскольку президент Владимир Зеленский не возразил против решения фракции, заявление Кубракова будет подписано. Президент скажет, что это его добровольное решение.

"Зависимость Зеленского от Ермака приняла уже формы психологической болезни, президент выполняет буквально все прихоти своего всемогущего главы офиса, и лишается всех, кто имеет самостоятельный допуск к президенту в обход Ермака",
– заявил Бутусов.

Журналист утверждает, что после устранения Кубракова Ермак начнет интриги, чтобы отстранить от должностей вице-премьер-министра Федорова и главу СБУ Малюка.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, что по информации Юрия Бутусова, глава Офиса президента Андрей Ермак, якобы, начал кампанию по увольнению Александра Кубракова, поскольку тот имеет прямой доступ к Зеленскому, а глава ОП не имеет на этого министра влияние.

После этого в Офисе президента обвинили Бутусова в распространении фейков, которые вредят интересам государства и играют против обороны, поскольку журналист предположил, что на место Кубракова назначат министра обороны Рустема Умерова.




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Источник: https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/pfbid0pUDJkJCKMCCzGhuwtjDbMJYNPrqNf7VpkR2ooRnwb5UwNKY6QNpNL6NBEKxYPA8Sl
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