Кто-то воюет, кто-то ворует: Сколько в Верховной Раде работает «зашкваренных» депутатов

Сейчас в эпицентре скандала находится народный депутат от партии "Слуга народа" Николай Задорожный, подозреваемый в коррупции. В частности, детективы НАБУ задержали его по подозрению в вымогательстве взятки в сумме 3,4 млн. гривен. В соцсетях возмущаются, что народный избранник во время войны, когда на фронте гибнут военные за то, чтобы сохранить государственность, уничтожает ее изнутри.

Верховная Рада

Однако, как оказалось, Задорожный не один такой народный депутат 9 созыва, к добродетели которого у правоохранительных органов и антикоррупционеров есть вопросы.

В частности, по информации движения "Честно", по состоянию на апрель 2024 года по меньшей мере 54 депутата Верховной Рады 9-го созыва получили подозрения в уголовных преступлениях. При этом 25 из них подозреваются в коррупции. Аналитики движения подчеркнули, что "зашкварившихся" депутатов на самом деле может быть больше, ведь установить точное количество и имена парламентариев, которым были выдвинуты подозрения в уголовных правонарушениях, невозможно. Дело в том, добавляют активисты, что имя подозреваемых нельзя обнародовать до приговора суда.

При этом в "Честно" подчеркивают, что только детективы Национального антикоррупционного бюро сообщили о подозрениях в совершении уголовных преступлений 54 народным депутатам. Также существуют производства по нардепам, которые ведут СБУ, Офис генпрокурора и другие правоохранительные органы.

Примечательно, что "зашкварились" депутаты практически из всех фракций и групп Верховной Рады. Больше всего подозрений получили депутаты от "Слуги народа" и ныне запрещенной "Оппозиционной платформы – за жизнь". Известно, что больше всего народных избранников получили подозрения по статьям о недостоверном декларировании, государственной измене и взяточничестве.

Так, по подсчетам "Честно", по состоянию на апрель текущего года, 25 нардепов имеют подозрения в различных коррупционных преступлениях. Больше среди них нардепов от монобольшинства. В частности, 13 нардепов подозреваются в недостоверном декларировании. Еще не менее шестерых нардепов подозреваются в предложении или принятии взяток, двое – в злоупотреблении влиянием, еще двое – в служебном подлоге.

К примеру, в недостоверном декларировании подозреваются нардепы от "Европейской солидарности" Артур Герасимов, от "Батькивщины" – Михаил Волынец и целая копна нардепов от "Слуги народа", среди которых Владимир Гевко, Юрий Камельчук, Анна Колесник, Александр Мариковский, Сергей Нагорняк Пашковский, Ольга Саладуха, Маргарита Шол и Ирина Констанкевич из группы За будущее.

Еще 12 нардепов 9 созыва имеют подозрения в преступлениях против нацбезопасности, в частности, по статьям о госизмене, коллаборационизме и посягательстве на территориальную целостность Украины. Больше всего среди них – представители запрещенной пророссийской "Оппозиционной платформы – за жизнь". В их числе депутаты Нестор Шуфрич, Александр Дубинский, Александр Пономарев. Следует отметить, что по данным "Честно" подозрение в госизмене и создании террористической организации имеет также лидер "Европейской солидарности" нардеп Петр Порошенко.

Среди других статей, по которым подозреваются народные избранники – служебный подлог для выезда за границу, мошенничество, уклонение от уплаты налогов, кнопкодавство и угрозы убийством. К примеру, депутат от группы "Восстановление Украины" Дмитрий Исаенко имеет подозрение за злоупотребление властью, злоупотребляли влиянием нардепы от "Слуги народа" Андрей Одарченко, Сергей Кузьминых и Людмила Марченко.

По подсчетам "Честно", из 42 нардепов с подозрениями по меньшей мере в отношении 11 уже есть судебные приговоры. Впрочем, большинство из них избежали ответственности из-за истечения сроков давности или раскаяния. 11 парламентариев с подозрениями по состоянию на данный момент потеряли депутатские мандаты. Но те из подозреваемых нардепов, кто не был лишен мандатов и не сидит в СИЗО, могут и дальше голосовать в Раде.

Кстати, в прошлом году на фоне громких коррупционных скандалов у власти даже появилась идея приравнять коррупцию к государственной измене. Впрочем, как подчеркивал тогда в эфире НВ политолог Алексей Кошель, из этой идеи ничего хорошего не выйдет, мол, власти очень часто пытаются решить проблему одним махом, одной кнопкой и одним решением, но так не бывает.

"То есть коррупция настолько серьезная проблема, что президентским законопроектом ее не решишь", — отмечал эксперт и добавлял, что, вероятно, есть смысл в том, чтобы повысить ответственность за коррупцию, к примеру, в оборонной сфере.

Но это не решает саму проблему. Это точно так же, как разрекламированный реестр олигархов не решает проблему влияния олигархов на власть. То есть, проблему коррупции нужно решать не точечно, а нужно решать системно. То есть коррупция – это реформа судов, это реформа территориальных центров комплектации, ВЛК. Это реформа Таможни", – говорил эксперт.

К слову, согласно оценкам аналитиков Transparency International, ситуация с коррупцией в странах Западной Европе и Европейском Союзе ухудшается . Об этом говорится в их отчете, опубликованном в феврале текущего года. Так, в отчете говорится, что наилучшими показателями были Дания, Финляндия и Норвегия, а самые низкие — Венгрия, Румыния и Болгария.

Несмотря на хорошие позиции в общем списке, несколько высокопоставленных демократий, включая Швецию, Нидерланды, Исландию и Соединенное Королевство, зафиксировали свои самые низкие результаты в годовом CPI с 2012 года. Указанные страны должны активизировать усилия против коррупции, защитив систему правосудия от вмешательства и создав защиту для влиятельных групп интересов в политике, говорится в отчете.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал об очередном коррупционном скандале вокруг народного депутата из "Слуги народа".



