Кто стоит за атаками на Сергея Притула: действительно ли виноваты только россияне

С началом полномасштабной войны политика в Украине оказалась на паузе. Однако приобрели популярность благотворительные фонды, так или иначе использующие действующие политики, или те, которые хотят по окончании военного положения громко заявить о себе. Постоянно в центре внимания Фонд Сергея Притулы, поэтому он является целью для атак от персоналий или ботов, которые, вероятно, могут иметь приверженность российским структурам и, вероятно, партии "ЕС", а также атаки, приверженность не установленным структурам. Как сообщает портал "Комментарии", об этом говорится в материале сайта Molfar.

Фонд Сергея Притулы. Фото из открытых источников

Исследование продемонстрировало, что атаки происходят обычно не во время самого собрания или проектов, которые ведет фонд, а уже после того, как они завершились, то есть они направлены не столько на саботаж сборов в рамках конкретных проектов, сколько на фонд и его ассоциированное лицо, или в целом для подрыва доверия. В таких случаях часто инфопривод выступает определенное публичное событие.

Анализируя источники распространения атак на фонд Сергея Притулы, Molfar обнаружили, что наибольшее количество атак — 64,5% — распространялось в TG, сеть FB была использована почти в 13% атак. Медиа и Youtube распространяли атаки на фонд в 12,3% случаях, TW и другие сети были использованы для 8,7% постов.

Большинство атак было направлено именно на Сергея Притула как личность и волонтера. Ведь цикличность атак часто не зависит от проектов именно фонда — авторы атак часто выбирают любой инфопривод и приобщают к нему фонд или лично Сергея Притула в негативном контексте. Также в своих сообщениях авторы негативных постов и комментариев обращаются не в фонд, а лично к Сергею Притулу, указывая его ответственным за все действия БФ.

Сайт Molfar поинтересовался у пресс-службы фонда о том, что они думают об атаках на их проект. Итак, по мнению представителей фонда, цель атак – снижение объемов финансовой поддержки, которые поступают на нужды армии, подрыв доверия к волонтерам как к важной опоре украинского общества и дискредитация Украины в глазах международного сообщества через создание ложного представления о неэффективности общественных инициатив. Например, по словам прессслужбы фонда, при запуске сбора "Рой Мести 2.0" команда работала до 5 утра, чтобы противодействовать спаму и дезинформации, что отвлекло ресурсы от основных задач фонда — привлечение донатов. А во время "Мега Сбора Ночной Кошмар" из-за массовых жалоб META удалила 80% контента и угрожала блокировкой страницы, что значительно уменьшило охват.

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