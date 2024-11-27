Кто победит на выборах президента, независимо от того, кто будет среди конкурентов: опрос

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Кравцев Сергей
Бывший главнокомандующий, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный является лидером нескольких возможных вариаций во время выборов президента Украины. Как передает портал "Комментарии", такие данные социологического исследования обнародовал Центр "Социальный мониторинг".
Выборы. Фото: из открытых источников
Стоит отметить, что это первое социологическое исследование, проведенное с начала широкомасштабного вторжения РФ, демонстрирующее электоральные склонности украинцев во время полномасштабной войны.
Как известно, Валерий Залужный пользовался особой популярность и имел большую поддержку украинцев, когда занимал пост главкома ВСУ. Но даже сейчас, когда он находится далеко от Украины и занял другой пост, его популярность на первом месте.
Так, социологи спросили у украинцев, если бы в ближайшее воскресенье проходили выборы президента Украины, за кого бы они проголосовали?
Валерий Залужный – 27%;
Владимир Зеленский – 16%;
Петр Порошенко – 7%;
Кирилл Буданов – 6%;
Дмитрий Разумков – 4%;
Юлия Тимошенко – 4%;
Андрей Белецкий – 3%;
Сергей Притула – 2%;
Виталий Кличко – 2%;
Алексей Арестович – 1%;
Юрий Бойко – 1%;
Владимир Гройсман – 1%
Другой кандидат – 3%.
В этом случае затруднились ответить 15%, а вообще бы не участвовали в выборах – 10%.
Кроме того, у граждан спросили, если бы можно было указать еще одного кандидата, кого бы вы избрали?
Валерий Залужный – 15%;
Кирилл Буданов – 12%;
Владимир Зеленский – 6%;
Сергей Притула – 4%;
Дмитрий Разумков – 3%;
Петр Порошенко – 3%;
Юлия Тимошенко – 3%;
Андрей Белецкий – 3%;
Виталий Кличко – 2%;
Владимир Гройсман – 2%;
Алексей Арестович – 2%;
Юрий Бойко – 2%;
другой кандидат – 3%.
Отвечая на этот вопрос, 27% затруднились сказать, кого бы они избрали. Еще 14% не голосовали бы.
Соответственно, общая ситуация выглядит сегодня так:
Валерий Залужный – 42%;
Владимир Зеленский – 22%;
Кирилл Буданов – 18%;
Петр Порошенко – 10%;
Дмитрий Разумков – 7%;
Юлия Тимошенко – 6%;
Сергей Притула – 6%;
Андрей Белецкий – 6%;
Виталий Кличко – 4%;
Алексей Арестович – 3%;
Юрий Бойко – 3%;
Владимир Гройсман – 2%.
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