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Кто победит на выборах президента, независимо от того, кто будет среди конкурентов: опрос

Экс-главком ВСУ Залужный лидирует в рейтинге возможных кандидатов в президенты

сегодня, 11:05
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Кравцев Сергей

Бывший главнокомандующий, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный является лидером нескольких возможных вариаций во время выборов президента Украины. Как передает портал "Комментарии", такие данные социологического исследования обнародовал Центр "Социальный мониторинг".

Кто победит на выборах президента, независимо от того, кто будет среди конкурентов: опрос

Выборы. Фото: из открытых источников

Стоит отметить, что это первое социологическое исследование, проведенное с начала широкомасштабного вторжения РФ, демонстрирующее электоральные склонности украинцев во время полномасштабной войны.

Как известно, Валерий Залужный пользовался особой популярность и имел большую поддержку украинцев, когда занимал пост главкома ВСУ. Но даже сейчас, когда он находится далеко от Украины и занял другой пост, его популярность на первом месте.

Так, социологи спросили у украинцев, если бы в ближайшее воскресенье проходили выборы президента Украины, за кого бы они проголосовали?

Валерий Залужный – 27%;

Владимир Зеленский – 16%;

Петр Порошенко – 7%;

Кирилл Буданов – 6%;

Дмитрий Разумков – 4%;

Юлия Тимошенко – 4%;

Андрей Белецкий – 3%;

Сергей Притула – 2%;

Виталий Кличко – 2%;

Алексей Арестович – 1%;

Юрий Бойко – 1%;

Владимир Гройсман – 1%

Другой кандидат – 3%.

В этом случае затруднились ответить 15%, а вообще бы не участвовали в выборах – 10%.

Кроме того, у граждан спросили, если бы можно было указать еще одного кандидата, кого бы вы избрали?

Валерий Залужный – 15%;

Кирилл Буданов – 12%;

Владимир Зеленский – 6%;

Сергей Притула – 4%;

Дмитрий Разумков – 3%;

Петр Порошенко – 3%;

Юлия Тимошенко – 3%;

Андрей Белецкий – 3%;

Виталий Кличко – 2%;

Владимир Гройсман – 2%;

Алексей Арестович – 2%;

Юрий Бойко – 2%;

другой кандидат – 3%.

Отвечая на этот вопрос, 27% затруднились сказать, кого бы они избрали. Еще 14% не голосовали бы.

Соответственно, общая ситуация выглядит сегодня так:

Валерий Залужный – 42%;

Владимир Зеленский – 22%;

Кирилл Буданов – 18%;

Петр Порошенко – 10%;

Дмитрий Разумков – 7%;

Юлия Тимошенко – 6%;

Сергей Притула – 6%;

Андрей Белецкий – 6%;

Виталий Кличко – 4%;

Алексей Арестович – 3%;

Юрий Бойко – 3%;

Владимир Гройсман – 2%.

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Кто победит на выборах президента, независимо от того, кто будет среди конкурентов: опрос - фото 2




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