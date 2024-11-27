Кто победит на выборах президента, независимо от того, кто будет среди конкурентов: опрос

Бывший главнокомандующий, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный является лидером нескольких возможных вариаций во время выборов президента Украины. Как передает портал "Комментарии", такие данные социологического исследования обнародовал Центр "Социальный мониторинг".

Выборы. Фото: из открытых источников

Стоит отметить, что это первое социологическое исследование, проведенное с начала широкомасштабного вторжения РФ, демонстрирующее электоральные склонности украинцев во время полномасштабной войны.

Как известно, Валерий Залужный пользовался особой популярность и имел большую поддержку украинцев, когда занимал пост главкома ВСУ. Но даже сейчас, когда он находится далеко от Украины и занял другой пост, его популярность на первом месте.

Так, социологи спросили у украинцев, если бы в ближайшее воскресенье проходили выборы президента Украины, за кого бы они проголосовали?

Валерий Залужный – 27%;

Владимир Зеленский – 16%;

Петр Порошенко – 7%;

Кирилл Буданов – 6%;

Дмитрий Разумков – 4%;

Юлия Тимошенко – 4%;

Андрей Белецкий – 3%;

Сергей Притула – 2%;

Виталий Кличко – 2%;

Алексей Арестович – 1%;

Юрий Бойко – 1%;

Владимир Гройсман – 1%

Другой кандидат – 3%.

В этом случае затруднились ответить 15%, а вообще бы не участвовали в выборах – 10%.

Кроме того, у граждан спросили, если бы можно было указать еще одного кандидата, кого бы вы избрали?

Валерий Залужный – 15%;

Кирилл Буданов – 12%;

Владимир Зеленский – 6%;

Сергей Притула – 4%;

Дмитрий Разумков – 3%;

Петр Порошенко – 3%;

Юлия Тимошенко – 3%;

Андрей Белецкий – 3%;

Виталий Кличко – 2%;

Владимир Гройсман – 2%;

Алексей Арестович – 2%;

Юрий Бойко – 2%;

другой кандидат – 3%.

Отвечая на этот вопрос, 27% затруднились сказать, кого бы они избрали. Еще 14% не голосовали бы.

Соответственно, общая ситуация выглядит сегодня так:

Валерий Залужный – 42%;

Владимир Зеленский – 22%;

Кирилл Буданов – 18%;

Петр Порошенко – 10%;

Дмитрий Разумков – 7%;

Юлия Тимошенко – 6%;

Сергей Притула – 6%;

Андрей Белецкий – 6%;

Виталий Кличко – 4%;

Алексей Арестович – 3%;

Юрий Бойко – 3%;

Владимир Гройсман – 2%.

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