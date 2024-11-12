Уже совсем скоро: The Economist сообщило, когда могут состояться выборы в Украине

Выборы в Украине могут состояться уже в 2025 году, а ближайшая возможная дата – 25 мая, сообщает The Economist . Среди киевских политиков обсуждаются две даты: 20 января, когда состоится инаугурация Дональда Трампа в США, которая может являться сигналом к прекращению огня и отмене военного положения, а также 25 мая как вероятная дата выборов.

Выборы в Украине (фото из открытых источников)

Офис президента Украины отрицает какую-либо подготовку к выборам, и большинство источников издания сомневается, что голосование таки состоится, учитывая сложности организации и обеспечения легитимности. Депутат Ярослав Железняк считает, что участвовать в предвыборной кампании в условиях войны было бы самоубийством.

"Участвовать в предвыборной кампании сейчас было бы самоубийством", – считает народный депутат Ярослав Железняк.

Однако, по информации издания, в Украине идет подготовительная работа: региональные избирательные штабы мобилизуются, формируется список кандидатов. Представители вероятных оппонентов Зеленского на выборах признают, что выборы необходимы, но опасаются открыто поддерживать эту идею из-за возможной реакции Офиса президента.

Согласно внутренним опросам, если бы выборы состоялись в ближайшее время, Владимиру Зеленскому было бы сложно повторить успех 2019 года. Сейчас его больше не воспринимают как несомненного военного лидера, каким он был в начале войны. Опросы свидетельствуют, что во втором туре его шансы на победу могут быть невысокими, особенно если ему будет противостоять Валерий Залужный, бывший главнокомандующий ВСУ, занимающий в настоящее время должность посла в Великобритании. Несмотря на это, Залужный еще не объявлял о политических амбициях, хотя многие призывают его баллотироваться.

"Если бы выборы состоялись завтра, господину Зеленскому было бы трудно повторить успех убедительной победы, которую он одержал в 2019 году. Почти через три года после российского вторжения его уже не воспринимают как безоговорочного военного лидера, которым он был когда-то", — говорится в материале.

Издание также отмечает, что у Зеленского есть шансы против других оппозиционных кандидатов. Однако, по словам одного из собеседников The Economist, лучшим вариантом для Зеленского было бы покинуть пост и запечатлеться в истории как лидер, объединивший нацию во время войны.

"У Зеленского есть только один выход, чтобы выйти с неповрежденной репутацией. Это провести выборы [без него] и войти в историю как человек, объединивший нацию во время войны".

С приближением инаугурации Трампа Украина готовится к возможным изменениям в поддержке со стороны США. Есть опасения, что политика Трампа может соответствовать позициям его вероятного вице-президента Джей-Ди Венса, которые предусматривают отказ Украины от членства в НАТО и возможность признания контроля России над оккупированными 18% украинской территории.

"Несмотря на все разговоры в Киеве и других столицах об окончании войны, большинство проводящих время на передовой понимают, что много боев еще впереди. Инициатива принадлежит Владимиру Путину, и маловероятно, что он предложит перемирие, пока не будет решено несколько битв", – констатирует издание.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Кучма оценил шансы Зеленского на переизбрание