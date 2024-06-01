Кто освобожден от мобилизации: отсрочка по семейным обстоятельствам

В Украине, 18 мая 2024 года, вступил в силу новый закон о мобилизации, который вводит ряд важных нововведений, позволяющих освободить от мобилизации мужчин и женщин, имеющих под своим попечением трех и более детей до восемнадцати лет, а также лиц, ухаживающих за детьми с инвалидностью.

Отсрочка от мобилизации по семейным обстоятельствам

Одной из ключевых инноваций является запуск государственного реестра "Оберег", автоматизирующий процесс определения права на отсрочку. Этот реестр взаимодействует с другими базами данных, обеспечивая оперативное и безошибочное выявление лиц, имеющих право на отсрочку.

Права на отсрочку от мобилизации включает:

Для родителей и опекунов детей: Отсрочка доступна для родителей или опекунов, воспитывающих троих и более детей младше 18 лет. Также это касается одиноких матерей и родителей, усыновителей, попечителей или приемных родителей детей-сирот. Для лиц, ухаживающих за детьми с инвалидностью: Отдельная категория отсрочки предусмотрена для тех, кто воспитывает ребенка с инвалидностью до 18 лет или старших лиц с инвалидностью I или II группы. Это также включает детей с тяжелыми заболеваниями, такими как ДЦП, сахарный диабет типа I, онкологические заболевания и другие. Для лиц, ухаживающих за людьми с инвалидностью или пожилыми: Люди, предоставляющие уход своим близким из группы инвалидности или нуждающиеся в постоянном уходе, также могут рассчитывать на отсрочку.

Для реализации прав на отсрочку согласно новому закону граждане могут обратиться через веб-портал "Оберег", где необходимо предоставить соответствующие документы, подтверждающие статус лица, подпадающего под условия отсрочки. Процесс указан как простой и удобный с минимальным бюрократическим вмешательством.

Напомним, что Варшава не будет посылать своих инструкторов для обучения военных в Украину. Однако, как заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, Польша готова учить украинских мобилизованных на своей территории.