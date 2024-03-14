Кто может возглавить Кабмин технократов: названа известная фамилия

Офис президента рассматривает возможность формирования технократического правительства во главе с Андреем Ермаком. На Банковой считают, что создание такого правительства поможет вывести Украину из политического кризиса, заявил политолог, директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик.

В Украине обостряется политический кризис. Фото из открытых источников

По словам Виталия Кулика, во избежание противоречий между разными политическими силами еще в 2022 году Банковая могла создать правительство национального единства, но не пошла на такой шаг из-за нежелания делиться властью.

Сейчас выходом из нарастающего кризиса могло бы стать технократическое правительство национальной устойчивости, считает политолог. Однако, по мнению эксперта, Офис президента не собирается создавать такое технократическое правительство, а выбирает простые и ошибочные решения.

"Банковая считает: если общество хочет новый Кабмин, в который должна перейти часть властных полномочий, то давайте назначим премьер-министром Андрея Ермака. Будет такое правительство технократическим правительством национальной устойчивости или продолжением Банковой – посмотрим. На Банковой считают, что таким образом можно будет снять вопросы политического кризиса, запустить правительство и восстановить в ВРУ режим гарантирования необходимого количества голосов", – отметил Виталий Кулик.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинские командиры признались, что из-за нехватки снарядов и активного наступления россиян Вооруженные силы не смогут долго продержаться. Издание Der Spiegel пообщалось с украинскими офицерами, чтобы прояснить ситуацию на разных участках фронта. По словам офицеров ВСУ, если оккупанты усилят атаки, то из-за острой нехватки личного состава, оружия и боеприпасов украинцам не удастся надолго остановить их. Тогда украинским подразделениям придется отступать на позиции, слабо подготовленные для обороны.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что глава Белого дома Джо Байден подверг критике своего конкурента на выборах президента США Дональда Трампа за встречу во Флориде с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Президент США подчеркнул, что выступает за будущее, в котором американцы будут защищать демократию, а не умалять ее.