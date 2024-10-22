Костин должен был уже давно уйти в отставку: какие громкие скандалы ему вспомнили

Рубрики
МЕНЮ
Ткачик Олеся
Генпрокурор Андрей Костин уходит в отставку, и это вроде бы хорошо, говорит военный Юрий Гудыменко. Впрочем, по его словам, в любой нормальной стране генпрокурор после столь "лютого" зашквара с прокурорами-инвалидами подал бы в отставку минут через тридцать после публикации. А если бы не подал, то был бы уволен или отстранен в течение суток максимум, отметил Гудыменко.
Андрей Костин
По его словам, на самом деле должны быть тома уголовных дел по Костину, а не просто отставка.
Он добавил, что если бы у власти было желание изменить хоть что-то, то они сделали бы Офис генпрокурора максимально прозрачным и открытым для общественности, а уже после войны перезагружать его полностью.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что после заседания СНБО с участием президента Зеленского, на котором рассматривали ряд скандалов по получению чиновниками, в том числе прокурорами, фейковых инвалидностей, генпрокурор Костин заявил, что уходит в отставку. При этом он отметил, что считает абсолютно правильной позицию Зеленского по поводу того, что должны быть не только отменены все неправомерные решения по предоставлению инвалидностей, соответствующих пенсионных и других начислений, должны быть не только четкие законодательные и организационные изменения, но и персональная ответственность.
Новости