Комитет Рады поддержал законопроект о налоге на сладкие напитки: как вырастут цены

Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал принять законопроект N9032-1 нардепа от "Слуги народа" Михаила Радуцкого о введении акцизного налога на воды, которые в своем составе имеют сахар или другие подсластители.



В Украине может появиться налог на сладкие воды. Фото из открытых источников

Комитет по вопросам финансов 16 голосами поддержал введение налога на сладкую воду со следующего года. Четверо членов комитета воздержались, один голосовал против. Согласно законопроекту ставка налога составит 0,1 евро за литр напитка.

"Данная законодательная инициатива призвана способствовать защите здоровья людей путем введения дополнительных налоговых механизмов, направленных на уменьшение потребления населением сахара и подсластительных веществ", — заявил Гетьманцев.

Плательщиками налога станут производители и импортеры сладких напитков. В законопроекте указано, что благодаря налогу на сладкие напитки бюджет Украины получит 7,5 млрд. гривен дополнительных доходов.

По словам народного депутата Ярослава Железняка, в таком случае цена вырастет на 4 гривны за литр. Кроме того, нардеп указал на сложность администрирования и контроль за исполнением закона на сладкую воду.

"У меня много вопросов по поводу банального администрирования и контроля. Особенно относительно малых производителей и кафе, которые условно делают собственный лимонад", — пишет Железняк.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Украине планировалось ввести налог на бездетность. Автор скандального законопроекта отреагировал на критику общественности.

Также "Комментарии" писали о законопроекте, позволяющему заключенным уменьшить срок пребывания в тюрьме за прочитанные книги.