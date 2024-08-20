Какие фракции в Раде проголосовали против закона о запрете УПЦ МП

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Верховная Рада в целом приняла законопроект №8371 о запрете деятельности на территории Украины религиозных организаций, в том числе тех, которые связаны с Россией. Во втором чтении "за" запрет проголосовали 265 народных депутатов, против — 29 нардепов, а воздержались еще 4 народных избранника.
В Верховной Раде был поддержан закон о запрете "московской церкви". Фото из открытых источников
Закон о запрете деятельности религиозных организаций, связанных со странами агрессорами, вступает в силу через 30 дней после его опубликования. Однако он включает пункт, согласно которому общины, принадлежащие к УПЦ МП будут иметь девять месяцев, чтобы разорвать связи с российской церковью.
Голосование по фракциям "за" закон о запрете "московской церкви":
Голосование по фракциям "против" закона о запрете "московской церкви":
Таким образом, 29 депутатов проголосовали против законопроекта о запрете УПЦ МП в Украине, еще четыре воздержались. Присутствовавшие депутаты от других партий, все голосовали за запрет "московской церкви".
Ранее портал "Комментарии" сообщал в чем ключевые риски закона о запрете церкви Московского патриархата в Украине.
Также "Комментарии" писали о результатах опроса, нужно ли запретить УПЦ МП в Украине.
Новости