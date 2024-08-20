Какие фракции в Раде проголосовали против закона о запрете УПЦ МП

Верховная Рада в целом приняла законопроект №8371 о запрете деятельности на территории Украины религиозных организаций, в том числе тех, которые связаны с Россией. Во втором чтении "за" запрет проголосовали 265 народных депутатов, против — 29 нардепов, а воздержались еще 4 народных избранника.



В Верховной Раде был поддержан закон о запрете "московской церкви". Фото из открытых источников

Закон о запрете деятельности религиозных организаций, связанных со странами агрессорами, вступает в силу через 30 дней после его опубликования. Однако он включает пункт, согласно которому общины, принадлежащие к УПЦ МП будут иметь девять месяцев, чтобы разорвать связи с российской церковью.

Голосование по фракциям "за" закон о запрете "московской церкви":

"Слуга народа" – 173;

"Европейская солидарность" – 25;

"Голос" – 18;

"Батькивщина" — 17;

"Доверие" — 11;

"За будущее" – 9;

"Платформа за жизнь и мир" – 1;

"Восстановление Украины" – 0;

Внефракционные – 11.

Голосование по фракциям "против" закона о запрете "московской церкви":

— "Платформа за жизнь и мир" – 17 против;

— "Восстановление Украины" — 7 против и 1 воздержался;

— "Слуга народа" — 4 против и 3 воздержались;

— Внефракционные – 1 против.

Таким образом, 29 депутатов проголосовали против законопроекта о запрете УПЦ МП в Украине, еще четыре воздержались. Присутствовавшие депутаты от других партий, все голосовали за запрет "московской церкви".

Ранее портал "Комментарии" сообщал в чем ключевые риски закона о запрете церкви Московского патриархата в Украине.



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