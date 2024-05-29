Как в Верховной Раде отреагировали на политическую цензуру и введение темников

В Верховной Раде живо обсуждают ситуацию с введением темников в государственном агентстве "Укринформ", особенно депутаты, ставшие для редакции "нежелательными".

Ярослав Юрчишин

В частности, как отметила народный депутат Виктория Сюмар, когда-то темники принесли в Администрацию Кучмы-Медведчука российские политтехнологи.

"Сейчас украинское информпространство как никогда похоже на российское, несмотря на войну с Россией. И какой будет Украина после войны во многом зависит от того, сохранится ли здесь свобода слова. И ответственность",

– отметила нардеп.

По ее мнению, пропагандистам, которые в Украине самоотверженно куют "общество пропаганды", будет отведено отдельное место в аду.

Вместе с тем нардеп Ирина Геращенко поинтересовалась, почему нет ответной реакции комитета свободы слова Верховной Рады, который возглавляет Ярослав Юрчишин.

"Видела сообщение об обращении в Нацсовет, но это не их компетенция. Это уголовное преступление – давление на журналистов. Это возвращение страны во времена Януковича/Медведчука, те же темники и черные списки, давление на журналистов со стороны ОП и цензура. Поэтому комитет должен обращаться в ГПУ о проведении беспристрастного расследования", -

отметила нардеп.

Впоследствии Юрчишин сообщил, что по фактам ситуации в "Укринформе" он планирует обратиться в Нацсовет и Офис генпрокурора.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Алексей Мацука, которого поставил руководить "Укринформом" Офис президента, ввел среди журналистов понятие темников. В частности, он распространял списки по рекомендованным темам. Также объяснял, как освещать ключевые темы для государства. Кроме того, журналистам выслали списки с экспертами, с которыми следует коммуницировать, а также сказали, к кому обращаться за комментариями не стоит.



