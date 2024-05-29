Как в Верховной Раде отреагировали на политическую цензуру и введение темников

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Ткачик Олеся
В Верховной Раде живо обсуждают ситуацию с введением темников в государственном агентстве "Укринформ", особенно депутаты, ставшие для редакции "нежелательными".
Ярослав Юрчишин
В частности, как отметила народный депутат Виктория Сюмар, когда-то темники принесли в Администрацию Кучмы-Медведчука российские политтехнологи.
По ее мнению, пропагандистам, которые в Украине самоотверженно куют "общество пропаганды", будет отведено отдельное место в аду.
Вместе с тем нардеп Ирина Геращенко поинтересовалась, почему нет ответной реакции комитета свободы слова Верховной Рады, который возглавляет Ярослав Юрчишин.
Впоследствии Юрчишин сообщил, что по фактам ситуации в "Укринформе" он планирует обратиться в Нацсовет и Офис генпрокурора.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Алексей Мацука, которого поставил руководить "Укринформом" Офис президента, ввел среди журналистов понятие темников. В частности, он распространял списки по рекомендованным темам. Также объяснял, как освещать ключевые темы для государства. Кроме того, журналистам выслали списки с экспертами, с которыми следует коммуницировать, а также сказали, к кому обращаться за комментариями не стоит.
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