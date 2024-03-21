Как Украине выйти из парламентского кризиса: рецепт эксперта

На третьем году войны украинские власти столкнулись с серьезным кадровым кризисом и кризисом политического управления, считает политический эксперт Константин Матвиенко.

Рада не функционирует должным образом. Фото из открытых источников

"В Верховной Раде 17 "слуг народа" написали заявления о сложении депутатских полномочий, демонстрируя таким образом безразличие к своим обязанностям. Де-факто монобольшинство в ВРУ рассыпалось. Властям не на кого опереться в парламенте. Как вариант выхода из кризисной ситуации звучат предложения провести выборы во время войны. Однако легитимность парламента, избранного во время военного положения, в глазах украинского народа будет нулевой. Именно поэтому разумной альтернативой выборам может стать формирование правительства национального единства и новой парламентской коалиции", – подчеркнул политолог.

Эксперт убежден, что в действующем парламенте можно еще сформировать коалицию народного доверия, которая подготовит правительственную программу, подпишет коалиционное соглашение и сформулирует видение политического будущего Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Украина не будет вести мирные переговоры с Россией, поскольку РФ – страна-террорист, а с террористами не разговаривают, их уничтожают, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов. Секретарь СНБО добавил, что все цивилизованные страны мира должны вслед за Украиной признать РФ страной-террористом. "Какие с Россией мирные переговоры, если эта страна — агрессор? Это страна-террорист. С террористами в современном мире никто не разговаривает. Их просто берут и уничтожают", — заявил Данилов.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что Украина не планирует откладывать проведение саммита по обсуждению формулы мира, чтобы привлечь к участию в нем больше государств. По словам руководителя Офиса президента Андрея Ермака, Украина не может оттягивать организацию саммита мира для привлечения большего количества стран так называемого Глобального юга, поскольку для Сил обороны каждый день войны – это потеря человеческих жизней.