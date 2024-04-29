Как украинцы относятся к ограничениям для мужчин призывного возраста за границей: опрос

С 23 апреля зарубежные дипломатические ведомства Украины перестали предоставлять консульские услуги мужчинам в возрасте 18-60 лет. Глава МИД Дмитрий Кулеба объяснил такие ограничения являются вопросом справедливости. Портал "Комментарии" со ссылкой на опрос компании Active Group сообщает, как к таким ограничениям относятся украинцы.



Отношение украинцев к ограничениям за границей для мужчин. Фото из открытых источников

40,5% украинцев считают правильным ограничение предоставления консульских услуг для мужчин мобилизационного возраста, находящихся за границей. Из них 15,1% указывают, что такие действия полностью правильны. 48,5% украинцев назвали такое решение неправильным. Из них 28,9% отметили, что оно полностью неправильно.

Также Active Group спросила респондентов, повлияет ли такое решение на обороноспособность страны и поддержку Украины со стороны Запада. Около половины опрошенных указали, что ограничение для украинских мужчин за границей никак не повлияет на эти два фактора.

13,6% опрошенных считают, что ограничение улучшит обороноспособность страны, а 18,2% противоположного мнения. Что касается поддержки Украины со стороны Запада, то улучшение видят 11,1%, а ухудшение – 31,4%.

Как повлияет ограничение для украинских мужчин за границей. Опрос Active Group

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что три страны ЕС озвучили решение по украинским мужчинам с недействительными загранпаспортами.

Также "Комментарии" писали, что в Польше сделали новое заявление об ограничении находящихся за рубежом украинских мужчин, которые не могут получить некоторые консульские услуги. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сообщил, что первоначально Украина планировала другие ограничения для мужчин.