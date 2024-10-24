Как Украина будет жить дальше: Зеленский рассказал о Плане усиления страны

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил разработку нового плана наряду с Планом победы. Документ очертит дальнейшую "жизнь" Украины. Об этом он сообщил по итогам проведения Ставки, сообщает портал "Комментарии".



Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Глава государства отметил, что поручил членам Ставки подготовить определенные части внутреннего Плана усиления Украины.

"Наряду с Планом победы должны проработать все необходимые шаги Украины, которые обеспечат нашему государству внутренние результаты. Это касается фронта, ОПК, экономики и финансов, информационной сферы, обеспечения справедливости, региональной работы и других стратегических отраслей", – написал Зеленский.

Он отметил, что будет отвечать за организацию этой работы секретарь СНБО.

Также на Ставке подробно обсудили подготовку к отопительному сезону с точки зрения безопасности, возобновления и работы с партнерами.

Особое внимание, по словам Президента Украины, уделили подготовке пограничных и прифронтовых общин. Обсудили также долгосрочные энергетические решения, которые дадут Украине большую устойчивость.

"Дал четкие поручения, которые должны быть выполнены до начала зимы. Были доклады Минобороны и военных по комплектации бригад, подготовки. Был отчет о строительстве фортификаций. Есть направления, которые должны быть усилены”, — отметил Владимир Зеленский.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что о новом плане Зеленского рассказал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк. Узнать, как Подоляк прокомментировал необходимость разработки нового плана и на кого он рассчитан можно по ссылке.



