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Как Украина будет жить дальше: Зеленский рассказал о Плане усиления страны

Владимир Зеленский поручил разработать План усиления Украины

сегодня, 17:34
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Кречмаровская Наталия

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил разработку нового плана наряду с Планом победы. Документ очертит дальнейшую "жизнь" Украины. Об этом он сообщил по итогам проведения Ставки, сообщает портал "Комментарии".

Как Украина будет жить дальше: Зеленский рассказал о Плане усиления страны

Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Глава государства отметил, что поручил членам Ставки подготовить определенные части внутреннего Плана усиления Украины.

"Наряду с Планом победы должны проработать все необходимые шаги Украины, которые обеспечат нашему государству внутренние результаты. Это касается фронта, ОПК, экономики и финансов, информационной сферы, обеспечения справедливости, региональной работы и других стратегических отраслей", – написал Зеленский.

Он отметил, что будет отвечать за организацию этой работы секретарь СНБО.

Также на Ставке подробно обсудили подготовку к отопительному сезону с точки зрения безопасности, возобновления и работы с партнерами.

Особое внимание, по словам Президента Украины, уделили подготовке пограничных и прифронтовых общин. Обсудили также долгосрочные энергетические решения, которые дадут Украине большую устойчивость.

"Дал четкие поручения, которые должны быть выполнены до начала зимы. Были доклады Минобороны и военных по комплектации бригад, подготовки. Был отчет о строительстве фортификаций. Есть направления, которые должны быть усилены”, — отметил Владимир Зеленский.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что о новом плане Зеленского рассказал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк. Узнать, как Подоляк прокомментировал необходимость разработки нового плана и на кого он рассчитан можно по ссылке.




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Источник: https://t.me/V_Zelenskiy_official/12174
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