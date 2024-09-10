Как Украина будет возвращать украинцев из-за границы: Шмыгаль назвал первые шаги

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Slava Kot
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объяснил идею создания Министерства возвращения украинцев. По его словам, на основе министерства будет создана стратегия поощрения людей возвращаться в Украину.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Фото из открытых источников
Денис Шмыгаль на конференции прокомментировал создание Министерства возвращения украинцев. По его словам, новое министерство будет сосредоточено на вопросах находящихся за рубежом украинцев.
Премьер-министр объясняет, что процесс помощи и будущего возвращения украинцев домой должен быть скоординирован и организован, поэтому это будет основной задачей нового министерства.
По его словам, в настоящее время в правительстве работают над тем, чтобы "в реальности имплементировать" идеи координации миллионов украинцев, в том числе и беженцев, покинувших страну из-за российской агрессии.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, будут ли возвращать мужчин призывного возраста из-за границы в Украину принудительно.
Также "Комментарии" писали, что премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал о подготовке Украины к новому отопительному сезону.
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