Как Украина будет возвращать украинцев из-за границы: Шмыгаль назвал первые шаги

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объяснил идею создания Министерства возвращения украинцев. По его словам, на основе министерства будет создана стратегия поощрения людей возвращаться в Украину.



Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Фото из открытых источников

Денис Шмыгаль на конференции прокомментировал создание Министерства возвращения украинцев. По его словам, новое министерство будет сосредоточено на вопросах находящихся за рубежом украинцев.

"Идея создания этого Министерства заключается в том, что мы уделяем особое внимание 7,5 миллиона украинцев, которые сегодня находятся за пределами нашего государства", — сказал Шмыгаль.

Премьер-министр объясняет, что процесс помощи и будущего возвращения украинцев домой должен быть скоординирован и организован, поэтому это будет основной задачей нового министерства.

"Собственно, в этом идея создания Министерства, которое поможет скоординировать миллионы украинцев за границей, вернуть миллионы украинцев домой и реализовать эту стратегию", – рассказал Шмыгаль.

По его словам, в настоящее время в правительстве работают над тем, чтобы "в реальности имплементировать" идеи координации миллионов украинцев, в том числе и беженцев, покинувших страну из-за российской агрессии.

"Мы понимаем, где больше всего украинцев в европейских странах, и понимаем, как организовать это по миру", — добавил премьер.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, будут ли возвращать мужчин призывного возраста из-за границы в Украину принудительно.

Также "Комментарии" писали, что премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал о подготовке Украины к новому отопительному сезону.