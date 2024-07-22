Philip Morris International (PMI) — американская глобальная сигаретная и табачная компания, которая продает свою продукцию более чем в 180 странах мира (известнейшие марки: Marlboro, Parliament, Bond, Chesterfield, L&M, Next, HEETS — табачные стики для электронной системы нагрева табака IQ в Украине признана спонсором войны за то, что продолжает работать в России, уплачивая там огромные налоги.

Philip Morris поддерживает войну в Украине. Фото из открытых источников

В РФ Philip Morris International представлена двумя аффилированными компаниями: фабриками АО "Филипп Моррис Ижора" в Ленинградской области и филиалом АО "Филипп Моррис Ижора" "Филипп Моррис Ижора Кубань" в Краснодаре, а также организацией ООО "Филипп Моррис Сейлз энд Маркетинг" из филиала примерно в 100 городах страны. Доля рынка торговых марок "Филипп Моррис Интернешнл" в России составила 30,1% в 2019 году. Компания является одним из крупнейших налогоплательщиков в российский бюджет, за счет которого затем удерживается и российская армия, говорится на сайте Нацагенства по предотвращению коррупции (НАПК).

В августе прошлого года НАПК внесло Philip Morris International в перечень международных спонсоров войны.

В то же время, Philip Morris продолжают работать в Украине, еще и получая немалые преференции. В частности – будущее фактически уменьшение акцизов на 20% на айкосы. В июне этого года Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий значительное повышение цен на сигареты, что приведет к существенному росту стоимости уже в 2024 году, а к 2028 году пачка может подорожать вдвое. В то же время о ТВЕНах (табачных изделиях для электрического нагрева), в том числе "айкосах", парламентарии удивительным образом "забыли" — для них фактически вводится скидка в 20%, ведь они, в отличие от сигарет, не должны подорожать! И это в то время, когда украинское правительство отчаянно ищет средства и поднимает налоги, чтобы финансировать, в частности, армию.

В интернете можно найти информацию, что одним из лоббистов компании – международного спонсора войны является народный депутат Украины IX созыва Марьян Заблоцкий, который уже третий год подряд становится призером антипремии "Золотая Коса" (ею ежегодно отмечают политиков, которые отстаивали интересы табачных корпораций и блокировали инициативы защиты общественного здоровья). Общественные активисты пишут, что Марьян протягивает через ВРУ и КМУ все ее "хотелки" и налоговые преференции.

В частности, отклонение поправки № 174 к законопроекту № 9206, которая предусматривала запрет видимого размещения табачных изделий и электронных устройств для курения в местах розничной торговли, инициировал народный депутат Марьян Заблоцкий, который уже третий год подряд становится призером антипремии "Золотая Коса".

Еще один важный действенный инструмент в работе Philip Morris в Украине и мире – это активные рекламные бюджеты в СМИ, которые блокируют появление негативной информации о PM. Даже, несмотря на то, что эта компания на украинском государственном уровне признана международным спонсором терроризма и не сворачивает, а наоборот развивает свой бизнес в России, уплачивая при этом миллиардные налоги в бюджет. На которые потом Россия и ведет войну.