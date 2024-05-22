Как будут наказывать военнообязанных, которые не обновили свои данные

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Slava Kot
В Верховной Раде объяснили, что ожидает тех уклонистов, которые не обновили данные и не уплатили штраф за нарушение закона о мобилизации в Украине. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на ТСН.
Мобилизация в Украине. Фото из открытых источников
Народный депутат и член Комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Ирина Фриз рассказала, что ожидает тех военнообязанных, которые не обновят вовремя свои данные.
Кроме того, народный депутат указала, какое наказание следует ожидать тем, кто не уплатил этот штраф и продолжает уклоняться от мобилизации в Украине.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Минобороны указало на количество военнообязанных, обновивших свои данные через приложение Резерв+. Оказалось, что это количество значительно превышает показатели ТЦК. Также в Министерстве обороны предупредили одну группу населения, которой не нужно устанавливать приложение.
Также "Комментарии" писали о том, сколько уклонистов разыскала полиция с начала 2024 года по заявлениям от ТЦК. Оказалось, что полиции удалось найти и доставить в военкоматы каждого пятого военнообязанного, находящегося в розыске.
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