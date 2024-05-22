Как будут наказывать военнообязанных, которые не обновили свои данные

В Верховной Раде объяснили, что ожидает тех уклонистов, которые не обновили данные и не уплатили штраф за нарушение закона о мобилизации в Украине. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на ТСН.



Мобилизация в Украине. Фото из открытых источников

Народный депутат и член Комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Ирина Фриз рассказала, что ожидает тех военнообязанных, которые не обновят вовремя свои данные.

"Штрафы (от 17 тыс. грн. до 25 тыс. 500 грн.) установлены за нарушение военного учета. То есть это штрафы за необновление данных", – сказала Фриз.

Кроме того, народный депутат указала, какое наказание следует ожидать тем, кто не уплатил этот штраф и продолжает уклоняться от мобилизации в Украине.

"В случае, если военнообязанный не обновил данные и не уплатил штраф, остается в "серой зоне", то он считается уклонистом и к нему применяется статья о нарушении закона о мобилизации. Это предусматривает уголовную ответственность, грозящую от 3 до 5 лет лишения свободы", — подчеркнула Фриз.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Минобороны указало на количество военнообязанных, обновивших свои данные через приложение Резерв+. Оказалось, что это количество значительно превышает показатели ТЦК. Также в Министерстве обороны предупредили одну группу населения, которой не нужно устанавливать приложение.

Также "Комментарии" писали о том, сколько уклонистов разыскала полиция с начала 2024 года по заявлениям от ТЦК. Оказалось, что полиции удалось найти и доставить в военкоматы каждого пятого военнообязанного, находящегося в розыске.