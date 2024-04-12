Кабмин проигнорировал указание Зеленского усилить защиту энергообъектов, - Шкиль

Еще в октябре 2022 года у Верховного главнокомандующего состоялось совещание с военными и представителями правительства по защите энергетических объектов. Как отметил Максим Шкиль, именно на этом совещании было четко предоставлено поручение обеспечить третий уровень защиты объектов энергетики.

Владимир Зеленский

"Поняв важность вопроса и масштаб угрозы, Autostrada без финансирования со стороны государства приступила к работе в круглосуточном режиме, проинвестировала более 100 млн долларов в материалы и производственные мощности — было закуплено 7 бетонных заводов, специальное оборудование, миксеры, буровые машины, палебойные машины, закуплено свыше 20 тыс тонн металлопроката, проинвестировано более 10 млн долларов в оборудование и запущен завод по производству металлоконструкций – все это сделано для того, чтобы обеспечить строительство защиты объектов энергетики в максимально сжатые сроки. Было задействовано более 1000 работников, организована работа в три смены"

, – отметил Шкиль.

По его словам, именно таким способом "Автострада", как ответственный бизнес, подошла к поручению Верховного Главнокомандующего обеспечить защиту энергетических объектов в условиях войны.

"Результат – указания Президента проигнорированы, средства не выделены, а финансирование полностью прекращено. Мы обращались с письмами в Кабинет министров о выделении финансирования, но никакой реакции нет"

, – заявил Шкиль.

После этого, подчеркнул он, компания осталась с миллиардными кредитами и долгами.

"Допускаю, что расчет был такой, что обстрелов не будет и может как-то оно пройдет"

, – добавил Шкиль.

Но, подчеркнул основатель холдинга, сегодня реалии другие — обстрелы есть, последствия такого бездействия испытывают люди и бизнес, введены ограничения в снабжении электроэнергией. Третья степень защиты объектов из-за отсутствия финансирования не сделана.

"Любая должность – это не только полномочия, но и ответственность! Министерство финансов Украины оперирует средствами налогоплательщиков, если не будет электроэнергии, не будет и налогов — это достаточно простые и очевидные вещи, защита объектов энергетики должна быть одним из приоритетных направлений финансирования"

, – подчеркнул Шкиль.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что страна-террорист Россия методически уничтожает украинскую энергетику. Некоторые эксперты уже даже призвали украинцев , имеющих возможность, рассмотреть вариант выезда за границу.