logo

BTC/USD

68989.45

ETH/USD

3433.12

LTC/USD

95.29

USD/UAH

39.60

EUR/UAH

42.85

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика Украины 2024 Кабмин проигнорировал указание Зеленского усилить защиту энергообъектов, - Шкиль
commentss НОВОСТИ Все новости

Кабмин проигнорировал указание Зеленского усилить защиту энергообъектов, - Шкиль

Президент Владимир Зеленский еще в 2022 году поручил усилить защиту энергообъектов, однако правительство указание проигнорировало, заявил основатель и CEO холдинга MS Capital Максим Шкиль. Для защиты этих объектов просто не выделяли средства

сегодня, 18:47
Автор:
avatar

Ткачик Олеся
Поделитесь публикацией:

Еще в октябре 2022 года у Верховного главнокомандующего состоялось совещание с военными и представителями правительства по защите энергетических объектов. Как отметил Максим Шкиль, именно на этом совещании было четко предоставлено поручение обеспечить третий уровень защиты объектов энергетики.

Кабмин проигнорировал указание Зеленского усилить защиту энергообъектов, - Шкиль

Владимир Зеленский

"Поняв важность вопроса и масштаб угрозы, Autostrada без финансирования со стороны государства приступила к работе в круглосуточном режиме, проинвестировала более 100 млн долларов в материалы и производственные мощности — было закуплено 7 бетонных заводов, специальное оборудование, миксеры, буровые машины, палебойные машины, закуплено свыше 20 тыс тонн металлопроката, проинвестировано более 10 млн долларов в оборудование и запущен завод по производству металлоконструкций – все это сделано для того, чтобы обеспечить строительство защиты объектов энергетики в максимально сжатые сроки. Было задействовано более 1000 работников, организована работа в три смены"
, – отметил Шкиль.

По его словам, именно таким способом "Автострада", как ответственный бизнес, подошла к поручению Верховного Главнокомандующего обеспечить защиту энергетических объектов в условиях войны.

"Результат – указания Президента проигнорированы, средства не выделены, а финансирование полностью прекращено. Мы обращались с письмами в Кабинет министров о выделении финансирования, но никакой реакции нет"
, – заявил Шкиль.

После этого, подчеркнул он, компания осталась с миллиардными кредитами и долгами.

"Допускаю, что расчет был такой, что обстрелов не будет и может как-то оно пройдет"
, – добавил Шкиль.

Но, подчеркнул основатель холдинга, сегодня реалии другие — обстрелы есть, последствия такого бездействия испытывают люди и бизнес, введены ограничения в снабжении электроэнергией. Третья степень защиты объектов из-за отсутствия финансирования не сделана.

"Любая должность – это не только полномочия, но и ответственность! Министерство финансов Украины оперирует средствами налогоплательщиков, если не будет электроэнергии, не будет и налогов — это достаточно простые и очевидные вещи, защита объектов энергетики должна быть одним из приоритетных направлений финансирования"
, – подчеркнул Шкиль.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что страна-террорист Россия методически уничтожает украинскую энергетику. Некоторые эксперты уже даже призвали украинцев , имеющих возможность, рассмотреть вариант выезда за границу.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/100014449991885/posts/pfbid0mqQwQmaC1eUrPdAxqFLEcdMrkhxSSaVwTotnKPLDfdtDWtvU1dn6fGrf9KTEaRdhl
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости