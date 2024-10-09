Кабмин приостановил процедуру бронирования работников: что произошло

Минэкономики совместно с Минобороны и другими заинтересованными структурами подготовили изменения в правила бронирования работников, которые будут рассмотрены на следующем заседании правительства. Об этом сообщает издание The page со ссылкой на источник в Кабинете Министров.

Кабмин

В частности, как сообщает издание, изменения предусматривают аннулирование отсрочок от призыва на военную службу для военнообязанных при обнаружении необоснованного бронирования во время мобилизации.

Кроме того, изменения также предусматривают приостановку до 15 ноября 2024 действия некоторых положений постановления Кабмина от 27 января 2023 №76. В частности, отмечает издание, это касается критериев и порядка определения предприятий, учреждений и организаций, которые считаются критически важными для экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в период, а также для нужд Вооруженных Сил и других военных формирований.

Издание подчеркивает, что эти изменения предполагают временную приостановку полномочий центральных органов власти (за исключением министерств), а также областных и киевских администраций по определению критически важных предприятий.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что ранее правительство внесло изменения в Порядок бронирования военнообязанных во время военного состояния средствами Единого государственного веб-портала электронных услуг (Портал Действие). Кроме того, правительство уточнило требования к информации, которая должна содержаться в списках бронирования, дополнив перечень следующими данными: реквизиты военно-учетного документа (в бумажной или электронной форме); военно-учетная специальность; дата уточнения военно-учетных данных.





