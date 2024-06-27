Кабмин отменит отключение света в некоторых регионах Украины: кого будет касаться

Кабинет Министров работает над изменениями в графики отключений света для прифронтовых регионов Украины. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на заявление главы "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого.



В прифронтовых районах Украины не будут выключать свет. Фото из открытых источников

Глава правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в интервью hromadske рассказал о методике отключений электроэнергии для украинцев. По его словам, ранее разные графики отключений электроэнергии в областях рассчитывались по остаткам после потребления электроэнергии критической инфраструктуры.

"Если критической инфраструктурой "бронируется" значительный объем потребления, то остальные потребители несут большее бремя отключений. Например, в Киеве, где больше критической инфраструктуры, оставалось меньше мощности, которую можно было бы разбить на очереди и отключать по графикам", — пояснил Кудрицкий.

Однако теперь, по словам главы "Укрэнерго", во всех областях вводится одна и та же очередь отключений, что позволяет снизить неравномерность.

Кроме того, Кудрицкий добавил, что в ближайшее время в некоторых регионах Украины не будут выключать электроэнергию.

"Сейчас Кабинет Министров работает над возможностью изменения методики применения отключений для части прифронтовых территорий, где и так тяжелая гуманитарная ситуация и реальная угроза жизни из-за обстрелов. Планируется, что будет определена зона, близкая к линии фронта, где отключения больше не будут применять", — рассказал Кудрицкий.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в "Укрэнерго" объяснили, продает ли Украина электроэнергию другим странам при выключении света.

Также "Комментарии" писали о поручении от Зеленского, которое должно упростить отключение света для украинцев.



