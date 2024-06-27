Кабмин отменит отключение света в некоторых регионах Украины: кого будет касаться

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Slava Kot
Кабинет Министров работает над изменениями в графики отключений света для прифронтовых регионов Украины. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на заявление главы "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого.
В прифронтовых районах Украины не будут выключать свет. Фото из открытых источников
Глава правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в интервью hromadske рассказал о методике отключений электроэнергии для украинцев. По его словам, ранее разные графики отключений электроэнергии в областях рассчитывались по остаткам после потребления электроэнергии критической инфраструктуры.
Однако теперь, по словам главы "Укрэнерго", во всех областях вводится одна и та же очередь отключений, что позволяет снизить неравномерность.
Кроме того, Кудрицкий добавил, что в ближайшее время в некоторых регионах Украины не будут выключать электроэнергию.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в "Укрэнерго" объяснили, продает ли Украина электроэнергию другим странам при выключении света.
Также "Комментарии" писали о поручении от Зеленского, которое должно упростить отключение света для украинцев.
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