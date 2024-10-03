К потере Угледара может быть причастна Безуглая: как помогла врагу

72-я бригада Вооруженных сил Украины была полностью готова к боям в Угледаре, однако медийная активность народной депутатки Марьяны Безуглой значительно усложнила их ситуацию , об этом в интервью Radio NV сообщил журналист, OSINT-аналитик и военный обозреватель Виталий Кононученко.

Марьяна Безуглая

По его словам, сообщение Безуглой о ротации 72-й бригады в Угледаре вызвало панику и немедленную реакцию врага. Российские силы значительно усилили свои атаки на эти позиции, что фактически сорвало ротацию.

"Мне мои источники сказали, что в тот же день после выхода ее сообщения, буквально через несколько часов, на те позиции, где происходили плановые ротации 72-й бригады, пошли вдвое, втрое большие силы врага с большим количеством бронетехники, с большей поддержкой артиллерии . То есть буквально в моменте враг среагировал на это — и ротация была сорвана", — рассказал он.

События разворачивались вблизи Водяного, восточнее Угледара, где украинские войска удерживали бетонные окопы. Однако из-за быстрого усиления российских атак эти позиции были утрачены в тот же день.

"Потому что нас, так сказать, поймали на ротации россияне. И тут действительно решающим фактором была именно эта медийная часть. То есть, если бы ее не было, мне говорят в 72-й бригаде, что они бы точно все удержали, если бы не двигали во столько раз больше силы, зная, что у нас в этот момент ротация. К сожалению, это был решающий фактор", — сказал Виталий Кононученко.

Эксперт подчеркнул, что не может сказать, что потери позиций, а впоследствии и самого города, произошли исключительно из-за нардепа Безуглой, потому что и с запада было наступление, со стороны Пречистовки, на Угледар, где россияне тоже продвинулись.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что информация о том, что Силы обороны, вероятно, вышедшие из Угледара, появилась поздно вечером 1 октября. На следующий день она получила официальное подтверждение. Как сообщили в оперативно-стратегической группировке войск "Хортица", военные вышли в города, чтобы сохранить жизнь личному составу и уберечь технику.

Также "Комментарии" рассказывали , что по словам военных, Силы обороны в Угледаре не получали приказ на выход, а из города вышли далеко не все военные.



