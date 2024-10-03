К потере Угледара может быть причастна Безуглая: как помогла врагу

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Ткачик Олеся
72-я бригада Вооруженных сил Украины была полностью готова к боям в Угледаре, однако медийная активность народной депутатки Марьяны Безуглой значительно усложнила их ситуацию , об этом в интервью Radio NV сообщил журналист, OSINT-аналитик и военный обозреватель Виталий Кононученко.
Марьяна Безуглая
По его словам, сообщение Безуглой о ротации 72-й бригады в Угледаре вызвало панику и немедленную реакцию врага. Российские силы значительно усилили свои атаки на эти позиции, что фактически сорвало ротацию.
События разворачивались вблизи Водяного, восточнее Угледара, где украинские войска удерживали бетонные окопы. Однако из-за быстрого усиления российских атак эти позиции были утрачены в тот же день.
Эксперт подчеркнул, что не может сказать, что потери позиций, а впоследствии и самого города, произошли исключительно из-за нардепа Безуглой, потому что и с запада было наступление, со стороны Пречистовки, на Угледар, где россияне тоже продвинулись.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что информация о том, что Силы обороны, вероятно, вышедшие из Угледара, появилась поздно вечером 1 октября. На следующий день она получила официальное подтверждение. Как сообщили в оперативно-стратегической группировке войск "Хортица", военные вышли в города, чтобы сохранить жизнь личному составу и уберечь технику.
Также "Комментарии" рассказывали , что по словам военных, Силы обороны в Угледаре не получали приказ на выход, а из города вышли далеко не все военные.
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