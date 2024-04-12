Их сотни тысяч. В МВД рассказали о наличии баз данных с возможными уклонистами

В полиции существуют базы данных, где уже хранятся данные о сотнях тысяч человек, возможно уклоняющихся от исполнения воинского долга, отметил министр внутренних дел Игорь Клименко.

Игорь Клименко

В ходе заседания Конгресса местных и региональных властей при Президенте Украины Клименко отметил, что полиция совместно с работниками территориальных центров комплектования может действовать на улицах и блокпостах.

Также министр подчеркнул, что у полиции имеются соответствующие базы данных, где хранятся данные о сотнях тысяч человек, которые, по мнению территориальных центров управления, возможно, уклоняются от военной службы.

Как подчеркнул Клименко, полиция проверяет этих людей, но решение о проверке принимают работники территориальных центров комплектования. По словам министра, полиция действует в этом случае на основании письменного обращения.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в новом законопроекте о мобилизации Генштаб хотел получить больше полномочий по контролю за уклонистами. В частности, им хотели блокировать банковские счета и карты, лишать доступа к имуществу. Впрочем, депутаты решили, что все эти предложения остро противоречат Конституции и ограничивают права. Поэтому решили, что в качестве наказания достаточно будет только ограничение уклонистов в праве пользования транспортными средствами. Хотя некоторые нардепы убеждены, ситуация в Украине такова, что через несколько месяцев закон о мобилизации пересмотрят и все, что было ранее непопулярным, примут.

Кстати, стало известно , что ТЦК Львовской области отправило в полицию направление о розыске 2146 мужчин, избегающих мобилизации. За первые три полных месяца 2024 года полиция смогла найти и доставить в ТЦК более половины разыскиваемых уклонистов – 1226 человек.



