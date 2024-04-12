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Главная Новости Политика Украины 2024 Их сотни тысяч. В МВД рассказали о наличии баз данных с возможными уклонистами
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Их сотни тысяч. В МВД рассказали о наличии баз данных с возможными уклонистами

Как сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко, у полиции есть базы данных, где, по мнению работников территориальных центров комплектования, могут находиться сотни тысяч уклонистов, сообщает Укринформ

сегодня, 20:29
Автор:
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Ткачик Олеся
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В полиции существуют базы данных, где уже хранятся данные о сотнях тысяч человек, возможно уклоняющихся от исполнения воинского долга, отметил министр внутренних дел Игорь Клименко.

Их сотни тысяч. В МВД рассказали о наличии баз данных с возможными уклонистами

Игорь Клименко

В ходе заседания Конгресса местных и региональных властей при Президенте Украины Клименко отметил, что полиция совместно с работниками территориальных центров комплектования может действовать на улицах и блокпостах.

Также министр подчеркнул, что у полиции имеются соответствующие базы данных, где хранятся данные о сотнях тысяч человек, которые, по мнению территориальных центров управления, возможно, уклоняются от военной службы.

Как подчеркнул Клименко, полиция проверяет этих людей, но решение о проверке принимают работники территориальных центров комплектования. По словам министра, полиция действует в этом случае на основании письменного обращения.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в новом законопроекте о мобилизации Генштаб хотел получить больше полномочий по контролю за уклонистами. В частности, им хотели блокировать банковские счета и карты, лишать доступа к имуществу. Впрочем, депутаты решили, что все эти предложения остро противоречат Конституции и ограничивают права. Поэтому решили, что в качестве наказания достаточно будет только ограничение уклонистов в праве пользования транспортными средствами. Хотя некоторые нардепы убеждены, ситуация в Украине такова, что через несколько месяцев закон о мобилизации пересмотрят и все, что было ранее непопулярным, примут.

Кстати, стало известно , что ТЦК Львовской области отправило в полицию направление о розыске 2146 мужчин, избегающих мобилизации. За первые три полных месяца 2024 года полиция смогла найти и доставить в ТЦК более половины разыскиваемых уклонистов – 1226 человек.




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Источник: https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3851763-u-bazah-policii-e-sotni-tisac-mozlivih-uhilantiv-vid-sluzbi-klimenko.html
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Обсуждения

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ufo

сегодня, 19:53

И что же вы собираетесь делать с этими сотнями тысяч людей? Всех посадите? Где-то я уже такое слышал. Внутренние враги, вредители, репрессии, великий вождь, партия. Ничего не напоминает?


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