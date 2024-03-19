Идея Шмыгаля сократить Минагро нацелена на упразднение Сольского как основного кандидата на должность премьера, — эксперт

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Лиля Воробьева
Премьер-министр Денис Шмигаль хочет сократить Министерство аграрной политики и продовольствия, чтобы избавиться от его председателя Николая Сольского, который считается одним из главных кандидатов на должность премьера.
Николай Сольский (фото из открытых источников)
Об этом заявил политолог Владимир Сонюк в своем блоге на сайте Цензор.
"Профессиональные общественные организации выразили обеспокоенность в связи с планами главы правительства Дениса Шмыгаля отменить стратегическое Министерство аграрной политики и продовольствия, передав его функции Минэкономики. Общественность отметила важность министерства Сольского, приведя в пример мировую практику", — отметил политолог.
По его словам, широкая поддержка общественности не случайна, поскольку Николай Сольский является одним из самых эффективных министров текущего Кабмина.
Так, в условиях войны и блокады глава Минагро проявил себя как успешный антикризисный менеджер, наладив сбор урожая и в кратчайшие сроки решив проблемы остановки зернового коридора. В результате экспорт сельхозпродукции в 2023 году вырос до 22,9 млрд долларов, что на 7% превысило показатели 2022 года. Также Сольский успешно занимается разминированием сельскохозяйственных земель", — подчеркнул Сонюк.
Эксперт уверен, что в таких условиях отмена стратегического Министерства аграрной политики действительно выглядит как политические интриги внутри Кабинета министров, месть или попытка убрать конкурента.
"Кроме того, эксперты и журналисты не раз называли Николая Сольского одним из главных претендентов на должность премьера в новом Кабмине. В то же время пресса все больше стала говорить о смене правительства Дениса Шмыгаля после ряда провалов премьера. переговоров с Польшей о разблокировании границ и слишком медленном строительстве фортификационных сооружений", — резюмировал политолог.
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