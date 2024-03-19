Идея Шмыгаля сократить Минагро нацелена на упразднение Сольского как основного кандидата на должность премьера, — эксперт

"Кроме того, эксперты и журналисты не раз называли Николая Сольского одним из главных претендентов на должность премьера в новом Кабмине. В то же время пресса все больше стала говорить о смене правительства Дениса Шмыгаля после ряда провалов премьера. переговоров с Польшей о разблокировании границ и слишком медленном строительстве фортификационных сооружений", — резюмировал политолог.