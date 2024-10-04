Готовится отставка Буданова, Сырского и Умерова: кто их заменит на должностях

Офис президента Владимира Зеленского якобы обсуждает возможность отставки командующего ВСУ Александра Сырского, руководителя Главного управления разведки Кирилла Буданова и министра обороны Рустема Умерова, сообщает Forbes Украина.

Умеров, Зеленский и Буданов

По информации издания, из-за конфликта с Владимиром Зеленским Буданова может заменить глава Службы внешней разведки Олег Иващенко. Сообщается, что увольнение Сырского рассматривали еще летом, но из-за операций ВСУ в Курской области решение отложили.

Министр обороны Рустем Умеров также может потерять свой пост из-за проблем с организацией закупок. Его возможным преемником называют первого заместителя Ивана Гаврилюка, отмечает Forbes Украина.

Как сообщал портал "Комментарии" информация о вероятном увольнении Буданова уже некоторое время циркулирует в информпространстве. Отмечалось, что якобы руководителя ГУР хотят уволить из-за конфликта с главой Офиса президента. Якобы его хотели отправить в заместители Сырского. Формально речь идет о повышении, но на самом деле это кадровый перевод "в никуда".

О том, что в Офисе президента Владимира Зеленского рассматривают возможность увольнения руководителя Главного управления разведки Кирилла Буданова, а также других чиновников, сообщил секретарь парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки нардеп Роман Костенко. Костенко также подчеркнул, что у Буданова сложные отношения с Офисом президента, в частности, из-за его популярности и высокого уровня доверия в обществе. По его словам, в ОП отношения непростые со всеми, кто имеет какую-либо узнаваемость, кто имеет какое-то хорошее отношение и авторитет в обществе.



