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Главная Новости Политика Украины 2024 Готовится отставка Буданова, Сырского и Умерова: кто их заменит на должностях
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Готовится отставка Буданова, Сырского и Умерова: кто их заменит на должностях

Сырского якобы хотели уволить еще летом, но решение отложили из-за Курской операции

сегодня, 13:22 comments1299
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Ткачик Олеся

Офис президента Владимира Зеленского якобы обсуждает возможность отставки командующего ВСУ Александра Сырского, руководителя Главного управления разведки Кирилла Буданова и министра обороны Рустема Умерова, сообщает Forbes Украина.

Готовится отставка Буданова, Сырского и Умерова: кто их заменит на должностях

Умеров, Зеленский и Буданов

По информации издания, из-за конфликта с Владимиром Зеленским Буданова может заменить глава Службы внешней разведки Олег Иващенко. Сообщается, что увольнение Сырского рассматривали еще летом, но из-за операций ВСУ в Курской области решение отложили.

Министр обороны Рустем Умеров также может потерять свой пост из-за проблем с организацией закупок. Его возможным преемником называют первого заместителя Ивана Гаврилюка, отмечает Forbes Украина.

Как сообщал портал "Комментарии" информация о вероятном увольнении Буданова уже некоторое время циркулирует в информпространстве. Отмечалось, что якобы руководителя ГУР хотят уволить из-за конфликта с главой Офиса президента. Якобы его хотели отправить в заместители Сырского. Формально речь идет о повышении, но на самом деле это кадровый перевод "в никуда".

О том, что в Офисе президента Владимира Зеленского рассматривают возможность увольнения руководителя Главного управления разведки Кирилла Буданова, а также других чиновников, сообщил секретарь парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки нардеп Роман Костенко. Костенко также подчеркнул, что у Буданова сложные отношения с Офисом президента, в частности, из-за его популярности и высокого уровня доверия в обществе. По его словам, в ОП отношения непростые со всеми, кто имеет какую-либо узнаваемость, кто имеет какое-то хорошее отношение и авторитет в обществе.




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Источник: https://forbes.ua/war-in-ukraine/khaos-chi-politichni-ambitsii-op-gotue-kadrovu-reformu-v-oboronnomu-sektori-forbes-ukraine-diznavsya-cherez-shcho-budanov-ta-umerov-mozhut-vtratiti-posadi-dlya-sirskogo-girshe-pozadu-04102024-24006
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