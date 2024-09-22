Государственная измена: на что указывает заявление о готовности РФ ударить по объектам ядерной энергетики

Министр иностранных дел Андрей Сибига и глава Офиса президента Андрей Ермак сообщили, что Кремль готовит удары по критическим объектам ядерной энергетики, в частности, по открытым распределительным устройствам атомных станций и подстанциям передачи, которые являются критическими для обеспечения работы атомной энергетики.

Лана Зеркаль

"Не знаю как для кого, а для меня это звучит как явка с повинной и тянет на государственную измену. Потому что есть огромный вопрос, чем занимались профильное министерство и "Энергоатом" два года. Почему эти распределительные станции не защищены? Заказано ли оборудование для ремонта и замены на случай атак? А также почему руководство министерства и Энергоатома до сих пор сидят в своих креслах?" – спрашивает эксперт в сфере энергетики Лана Зеркаль.

По ее словам, очевидно, что руководство министерства было так сконцентрировано на сносе Владимира Кудрицкого с должности главы "Укрэнерго", что не замечало проблем с защитой в Энергоатоме. Зеркаль отмечает, что легче проверять готовность подстанций Укрэнерго, потому что таким образом можно отвлекать внимание от полного бездействия Энергоатома.

"А теперь этим пугают партнеров? Готовят ли общество к восприятию неизбежности катастрофической зимы или "мирного плана"? Или это, наконец, признание неспособности управлять процессами? С интересом буду наблюдать за развитием ситуации, и ожидаю в этой связи серию "мощных кадровых решений", — отметила эксперт.

Например, по ее словам, наказание министра Германа Галущенко должностью посла в Аргентине, а главу "Энергоатома" Котина должностью посла в Казахстане.

Это если все озвучено правда. Если же нет, то справедливое наказание ждет Ермака и Сибигу. За то, что распространяют "российское ИПСО". Ждем следующей серии, которая и покажет нам, выбор Банковой. Правда, ситуацию со светом не улучшит", – подчеркнула Зеркаль.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что страна-агрессор готовит удары по объектам ядерной энергетики Украины перед зимой.



