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Главная Новости Политика Украины 2024 Глава ТЦК жестко раскритиковал подход ВР по вопросу экономического бронирования
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Глава ТЦК жестко раскритиковал подход ВР по вопросу экономического бронирования

Глава Житомирского ТЦК Сергей Мартищенко раскритиковал идею Верховной Рады ввести экономическое бронирование, чтобы бизнес смог спокойно работать

сегодня, 18:57
Автор:
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Ткачик Олеся
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В армии остро ощущается нехватка личного состава, заявил начальник Житомирского ТЦК Сергей Мартыщенко. По его словам, начиная с 2014 года, когда террористическая Россия напала на Украину, кадровых военнослужащих – от солдата до офицера, по крайней мере на уровне батальона и бригады, осталось чрезвычайно мало.

Глава ТЦК жестко раскритиковал подход ВР по вопросу экономического бронирования

Сергей Мартыщенко

"И мне обидно иногда слышать: "а кто же будет работать?" У меня точка зрения такова: пусть лучше завод будет законсервирован, но он будет украинским. Отвоюем и наши заводы будут работать дальше",
– заявил Мартыщенко.

При этом он считает, что экономику Украине нужно наконец перевести на военные рельсы – то есть работать не пять дней в неделю с восьми до шестнадцати, а круглосуточно в две смены.

"Военный же не сидит в окопе с восьми до шестнадцати. Надо задуматься над этим вопросом",
– подчеркнул Мартыщенко.

При этом известно, что руководителем Житомирского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Сергей Мартыщенко в ноябре прошлого года. Ранее он служил в 26 артиллерийской бригаде имени генерал-хорунжего Романа Дашкевича оперативного командования "Север".

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в Верховной Раде все же настаивают на введении экономического бронирования, чтобы предприятия и бизнес могли работать, платить налоги и финансировать армию.

В частности, народный депутат Дмитрий Наталуха убежден, что в Украине мобилизационный потенциал составляет минимум 5-6 млн. мужчин. По его словам, в стране не будет запроса на мобилизацию всех этих миллионов.




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Источник: https://www.facebook.com/watch/?v=493217733054139
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