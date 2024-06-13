Глава ТЦК жестко раскритиковал подход ВР по вопросу экономического бронирования

В армии остро ощущается нехватка личного состава, заявил начальник Житомирского ТЦК Сергей Мартыщенко. По его словам, начиная с 2014 года, когда террористическая Россия напала на Украину, кадровых военнослужащих – от солдата до офицера, по крайней мере на уровне батальона и бригады, осталось чрезвычайно мало.

Сергей Мартыщенко

"И мне обидно иногда слышать: "а кто же будет работать?" У меня точка зрения такова: пусть лучше завод будет законсервирован, но он будет украинским. Отвоюем и наши заводы будут работать дальше",

– заявил Мартыщенко.

При этом он считает, что экономику Украине нужно наконец перевести на военные рельсы – то есть работать не пять дней в неделю с восьми до шестнадцати, а круглосуточно в две смены.

"Военный же не сидит в окопе с восьми до шестнадцати. Надо задуматься над этим вопросом",

– подчеркнул Мартыщенко.

При этом известно, что руководителем Житомирского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Сергей Мартыщенко в ноябре прошлого года. Ранее он служил в 26 артиллерийской бригаде имени генерал-хорунжего Романа Дашкевича оперативного командования "Север".

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в Верховной Раде все же настаивают на введении экономического бронирования, чтобы предприятия и бизнес могли работать, платить налоги и финансировать армию.

В частности, народный депутат Дмитрий Наталуха убежден, что в Украине мобилизационный потенциал составляет минимум 5-6 млн. мужчин. По его словам, в стране не будет запроса на мобилизацию всех этих миллионов.



