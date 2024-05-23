Гетманцев объяснил, будут ли в Украине повышать налоги во время войны

Глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев заявил, что власти планируют повысить некоторые налоги в Украине, чтобы наполнить бюджет. По словам Гетманцева, подобным действиям нет альтернативы.



Даниил Гетманцев о налогах во время войны. Фото из открытых источников

Даниил Гетманцев в Telegram рассказал, что Украине не хватает для финансирования армии в 2024 году около 300 млрд. гривен. Поэтому в Верховной Раде обсуждается повышение налогов.

"Как можно собрать такие деньги? Их невозможно обеспечить, обходя основные налоги. Поэтому изменения будут касаться… налогов в т.ч. НДС, ВС и акцизов. Хорошо ли это для экономики? Нет. Плохо. Но есть ли другие варианты на столе ? Нет, в альтернативе имущество или жизнь мы однозначно выбираем — жизнь", — пишет Гетманцев.

Также глава налогового комитета подчеркнул, что кроме повышения налогов также будет усилен контроль за расходованием средств и борьбой с теневым рынком. По его словам, это дополнительная налоговая база, которая "лежит под ногами".

"Впрочем, это не альтернатива, а обязательное дополнение к экономике и бюджету, оперирующим в условиях военного времени. Реальных источников финансирования большой войны только два – это заимствования и налоги", – добавил Гетманцев.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что автор скандального законопроекта о "демографическом" налоге, который устанавливал дополнительную нагрузку на тех у кого менее трех детей, отреагировал на общественную критику.

Также "Комментарии" писали о том, что, несмотря на войну, в Украине возросло количество миллионеров. По сравнению с показателями 2022 года их стало почти на три тысячи больше.