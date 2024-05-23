Гетманцев объяснил, будут ли в Украине повышать налоги во время войны

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев заявил, что власти планируют повысить некоторые налоги в Украине, чтобы наполнить бюджет. По словам Гетманцева, подобным действиям нет альтернативы.
Даниил Гетманцев о налогах во время войны. Фото из открытых источников
Даниил Гетманцев в Telegram рассказал, что Украине не хватает для финансирования армии в 2024 году около 300 млрд. гривен. Поэтому в Верховной Раде обсуждается повышение налогов.
Также глава налогового комитета подчеркнул, что кроме повышения налогов также будет усилен контроль за расходованием средств и борьбой с теневым рынком. По его словам, это дополнительная налоговая база, которая "лежит под ногами".
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что автор скандального законопроекта о "демографическом" налоге, который устанавливал дополнительную нагрузку на тех у кого менее трех детей, отреагировал на общественную критику.
Также "Комментарии" писали о том, что, несмотря на войну, в Украине возросло количество миллионеров. По сравнению с показателями 2022 года их стало почти на три тысячи больше.
Обсуждения
Новости
Поделитесь своим мнением!