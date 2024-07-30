Галущенко в третий раз подставил Зеленского: о чем идет речь

Сегодня правительство уволило первого заместителя министра энергетики Юрия Власенко и главу Госэнергонадзора Руслана Слободяна. Однако, как говорит нардеп Ярослав Железняк, здесь победы нет, потому что оба будут назначены на новых членов НКРЭКУ по квоте главы Минэнерго Германа Галущенко. При этом третьим кандидатом является экс-заместитель Максим Немчинов, получивший подозрение от НАБУ.

Герман Галущенко

"Галущенко уже в третий раз подставляет Зеленского. Теперь – едва не протянув черта с подозрением от НАБУ/САП на должность в НКРЭКУ", — отметил глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.

Он напомнил, что ранее Галущенко уже опозорил Зеленского дважды. Первый раз перед всем миром в Берлине с чепухой об "1 ГВт мощности уже в этом году", а второй раз, когда отрицал реальную аварию на Южноукраинской АЭС, назвав ее "пропагандой РФ".

"И вот сейчас – Галущенко (и, предполагаем, Шурма) чуть не протащили экс-заместителя Галущенко Максима Немчинова, получившего на прошлой неделе подозрение от НАБУ, в НКРЭКУ. Это комиссия, которая, в частности, отвечает за тарифы на электроэнергию", — отметил Шабунин.

По его словам, Немчинова в НКРЭКУ отобрали, но назначить не успели.

"Мы в ЦПК обнаружили, что прямо во время вторжения (2022-23 годы) семья Немчинова купила коттедж в элитном комплексе Goodlife park. Стоимость такого с землей на июль 2024 года – около 800 тысяч долларов США. Несмотря на значительное состояние Немчинова – лишних сотен тысяч долларов он на такую покупку не имел. Но у Галущенко/Шурмы пока все идет по плану. В НКРЭКУ назначили других подконтрольных им марионеток – заместителя Галущенко Юрия Власенко и главу Госэнергонадзора Руслана Слободяна", — отметил Шабунин.

При этом он добавил, организовали эти кадровые изменения в НКРЭКУ после того, как она отказалась выполнять решение Ставки главкома по повышению тарифов.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Зеленский в Берлине опозорился перед всем миром.



