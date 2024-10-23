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ФСБ и дальше добивается отставки Буданова: как планирует сыграть на ревности ОП

В Киеве якобы планируют организовать акцию протеста, на которой будут использовать лозунги типа «Буданов наш лидер»

23 октября 2024, 16:01
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Ткачик Олеся

В Украине ходили слухи о том, что якобы Офис президента готовит одновременную отставку главы Главного управления разведки Кирилла Буданова, министра обороны Рустема Умерова и главкома Александра Сырского. Как отмечает политический эксперт Александр Кочетков, последние две фигуры не являются незаменимыми, однако сейчас в стране достаточно разных вызовов и без кадровой лотереи.

ФСБ и дальше добивается отставки Буданова: как планирует сыграть на ревности ОП

Кирилл Буданов

Логично, говорит эксперт, Верховный Главнокомандующий Владимир Зеленский четко заявил, что изменение в оборонном блоке не планирует.

"Так вот в спокойном — ламинарном — политическом процессе такое заявление поставило бы точку на сплетнях, и все бы успокоились. А в турбулентном, как сейчас, все только начинается", – отметил Кочетков.

По его словам, якобы есть оперативная информация, что на днях в Киеве планируется "протестная акция". И на ней, якобы, будут использоваться плакаты вроде: "Буданов – наша гордость, страна с тобой!", "За справедливость и правду – Буданов наш лидер!", "Вместе к победе! Буданов, вперед!", "Наше будущее – в руках Буданова!" и тому подобные откровенно провокационные агитки.

"Замысел очевиден: сыграть на политической ревности ОП и таки избавиться от главы ГУР. Но реализация настолько бестолкова, что уши ФСБ торчат нескрываемо. Занимается этим вроде бы такая Ирина Кулишова, которая уже организовывала протесты против мобилизации и подозревается в связях со спецслужбами врага. Но она почему-то чувствует себя на территории Украины слишком уверенно, без страха. Надеюсь, это потому, что до нее просто не дошли руки правоохранителей, а не потому, что она подыгрывает внутренне политическим украинским интригам и потому имеет определенную индульгенцию", — отметил Кочетков.

Напомним, портал "Комментарии" опроверг информацию о том, что планирует отправить в отставку Буданова и Умерова.




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Источник: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0Aa1wS6MrwgDNT4TjSFMy39k7V5NcnAPZbn3edGWC6pnk8oxGsuXsW7suDLWTuAK8l&id=100007508473639
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