ФСБ и дальше добивается отставки Буданова: как планирует сыграть на ревности ОП

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Ткачик Олеся
В Украине ходили слухи о том, что якобы Офис президента готовит одновременную отставку главы Главного управления разведки Кирилла Буданова, министра обороны Рустема Умерова и главкома Александра Сырского. Как отмечает политический эксперт Александр Кочетков, последние две фигуры не являются незаменимыми, однако сейчас в стране достаточно разных вызовов и без кадровой лотереи.
Кирилл Буданов
Логично, говорит эксперт, Верховный Главнокомандующий Владимир Зеленский четко заявил, что изменение в оборонном блоке не планирует.
По его словам, якобы есть оперативная информация, что на днях в Киеве планируется "протестная акция". И на ней, якобы, будут использоваться плакаты вроде: "Буданов – наша гордость, страна с тобой!", "За справедливость и правду – Буданов наш лидер!", "Вместе к победе! Буданов, вперед!", "Наше будущее – в руках Буданова!" и тому подобные откровенно провокационные агитки.
Напомним, портал "Комментарии" опроверг информацию о том, что планирует отправить в отставку Буданова и Умерова.
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