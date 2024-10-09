Фронт сыпется по часам: Берлинская объяснила, почему требует отставки Умерова

Рубрики
МЕНЮ
Ткачик Олеся
Накануне руководитель Центра поддержки аэроразведки Мария Берлинская заявила о том, что министр обороны Рустем Умеров должен уйти в отставку. Впоследствии она решила еще раз объяснить, почему в этом убеждена.
Рустем Умеров
При этом она подчеркнула, что не является представителем ни одной партии или крупного бизнеса, или иностранных правительств и добавила, что не претендует на кресло министра обороны.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что по мнению Берлинской Умеров должен пойти по нескольким причинам. По ее словам, более чем за год в должности, Умеров так и не смог внедрить четкие и системные процессы управления в Министерстве обороны. По ее словам, хаос только растет, а какие-либо алгоритмы работы, планирование и анализ ошибок отсутствуют. Министерство погружено в политические интриги и уход от ответственности, добавила она. Она также обращает внимание на завышение некоторых показателей для военно-политического руководства государства, а также на то, что демократически гражданский контроль провален. Министр не смог справиться с отдельными генералами, некоторые из которых стали миллионерами через короткое время, отметила Берлинская.
Новости