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Главная Новости Политика Украины 2024 Фронт сыпется по часам: Берлинская объяснила, почему требует отставки Умерова
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Фронт сыпется по часам: Берлинская объяснила, почему требует отставки Умерова

Министр обороны Умеров должен уйти в отставку, ведь он не справляется с работой в то время, когда фронт сыпется

сегодня, 11:55 comments1650
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Ткачик Олеся

Накануне руководитель Центра поддержки аэроразведки Мария Берлинская заявила о том, что министр обороны Рустем Умеров должен уйти в отставку. Впоследствии она решила еще раз объяснить, почему в этом убеждена.

Фронт сыпется по часам: Берлинская объяснила, почему требует отставки Умерова

Рустем Умеров

Почему я решила это написать? Прежде всего, потому, что дальше молчать уже нельзя. Было бы это мирное время, я бы, может быть, промолчала. Но мы в моменте, где фронт сыпется по часам, идет самая тяжелая зима. Я понимаю, что этим материалом наживу себе дополнительно врагов. И, возможно, мне даже будут мстить, потому что часто такое не прощают. Но кто-то должен сказать правду", — написала в Фейсбуке Берлинская.

При этом она подчеркнула, что не является представителем ни одной партии или крупного бизнеса, или иностранных правительств и добавила, что не претендует на кресло министра обороны.

"Я считаю, что министр обороны должен уйти в отставку. Действующий министр не способен или не хочет вывести команду из кризиса, в то же время заводит во все больший туман хаоса. Поэтому министр должен уйти", — добавила Берлинская.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что по мнению Берлинской Умеров должен пойти по нескольким причинам. По ее словам, более чем за год в должности, Умеров так и не смог внедрить четкие и системные процессы управления в Министерстве обороны. По ее словам, хаос только растет, а какие-либо алгоритмы работы, планирование и анализ ошибок отсутствуют. Министерство погружено в политические интриги и уход от ответственности, добавила она. Она также обращает внимание на завышение некоторых показателей для военно-политического руководства государства, а также на то, что демократически гражданский контроль провален. Министр не смог справиться с отдельными генералами, некоторые из которых стали миллионерами через короткое время, отметила Берлинская.





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Источник: https://www.facebook.com/masher.berlinska/posts/pfbid03z6qw8YBKfwJU9e4sY1d14p2fwYom3mv5hHKzQZyjrq8CSVoxLfckLyeR2GFZLynl
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