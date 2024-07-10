Французское СМИ опубликовало статью о российском гражданстве Кропачева



















Французское издание Entrevue Омара Арфуша опубликовало статью, подтверждающую российское гражданство заключенного угольного барона Виталия Кропачева и его связь с проектом golos.eu , организованным на деньги Медведчука экс-менеджментом его холдинга "112 Украина". Об этом говорится в публикации на сайте "Українські новини"

Виталий Кропачев (фото из открытых источников)

"По делу гражданина России Кропачева, арестованного после рейдов, проведенных бельгийскими и французскими следователями в офисах Европарламента в Брюсселе и Страсбурге, под прицел попал пророссийский портал "Голос Европы" под доменом golos.eu", — заявил Арфуш .

Сам материал Арфуш опубликовал, как реакцию на обзор журналистского расследования опубликованного в издании Eutoday , обнаружившего российский паспорт Кропачева и факт дальнейшего смены фамилии на Мирный. Предметом расследования журналистов были механизмы фальсификации европейского информационного пространства и создание псевдоэкспертов в пользу российской пропаганды, руководимые топ-менеджментом холдинга "112 Украина". В рамках этого расследования журналисты установили связь топ-менеджмента национализированного холдинга 112 Украина с телеканалом Кропачева UWN и российским пропагандистским проектом golos.eu. Расследователи также установили причастность близких к менеджменту Euronews братьев Валида и Омара Арфуша к сетке фальшивых новостных сайтов, на которых размещалась российская пропаганда и комплементарная информация о Кропачеве.

Близок к окружению Януковича и Колесникова Омар Арфуш известен как певец, пианист , исполнивший песню "Любовь" с Ириной Билык . В 2023 году издание сообщило , что владелец медиагруппы в Украине, где он заработал свое состояние, Омар Арфуш приобрел Entrevue. Какой именно медиа-группой в Украине владеют братья Валид и Омар Арфуш неизвестно, в открытых источниках нет никакой информации об этом, как и об уплате налогов с заработанного большого состояния. Валид Арфуш ранее занимал должность генерального директора радиостанции Radio Super Nova, которая уже много лет не выходит в эфир и компания постоянно показывает убытки, сообщает opendatabot . Издатель желтого журнала "Папарацци", сын одиозного Бориса Колесникова, перестал финансировать проект в 2012 году, его созданием занимались братья Арфуш. Проект Fashion TV Ukraine, владельцем которого является разыскиваемый Александр Онищенко, также приостановил свою деятельность из-за войны.

Ранее, 17 мая, правоохранительные органы задержали угольного бизнесмена Виталия Кропачева по подозрению в организации и управлении преступным сообществом, нанесшим ущерб государству более чем на 2 миллиарда гривен на махинациях в угольной сфере. После этого СМИ сообщили, что Кропачев имеет выдающееся российское гражданство . Адвокаты Кропачева назвали эту информацию ложью и подлогом, но впоследствии журналисты нашли подтверждение наличия российского гражданства Кропачева в открытых базах данных граждан РФ. Помимо угольного бизнеса, Виталий Кропачев владеет медиаактивами, а также вместе с Борисом Колесниковым развивает хоккейный клуб СК "Сокол ".