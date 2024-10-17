Федиенко после обещания бороться с Безуглой рассказал, почему ее боятся другие депутаты

Народный депутат Александр Федиенко, решивший подать в суд на свою коллегу Марьяну Безуглую, заявил, что защита от лжи должна стать нормой в обществе. При этом, по его словам, "наказание должно быть не менее жестким".

Александр Федиенко

"Коллеги депутаты, кто откровенно, кто тайком, поддерживали. Некоторые спрашивали, ну ты же знаешь чья она? Тебе еще не звонили по телефону? Эй? А чья она? Я думаю папы и мамы, а выбрал ее народ. Я может что-то не знаю? – написал в Фейсбуке нардеп.

По его словам, противостояние с Безуглой будет происходить в рамках действующего законодательства. Федиенко сообщил, что уже подал жалобу в Комитет Верховной Рады Украины по Регламенту, депутатской этике и организации работы Верховной Рады Украины.

"Будет ли из этого заявления какой-то толк? Нет, не будет. Скорее всего, мне ответят, чтобы я шел в суд, будет выполнено", — подчеркнул нардеп.

При этом Федиенко говорит, что речь идет о системной проблеме Верховной Рады. По его словам, в свое время планировалось принять кодекс этики народного депутата с ответственностью, но к сожалению эту историю похоронили где-то в недрах парламентских противостояний.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Безуглая в Facebook заявила, что Федиенко якобы замешан в ряде лоббистских и коррупционных схем, связанных с вопросами киберпространства и связи. Она также утверждает, что Александр Федиенко, якобы, использует созданный подкомитет в Комитете нацбезопасности как инструмент административного влияния для продвижения собственных интересов. В свою очередь Федиенко заявил, что все обвинения Безуглой безосновательны, и он идет в суд отстаивать свою честь и достоинство.



