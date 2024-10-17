Федиенко после обещания бороться с Безуглой рассказал, почему ее боятся другие депутаты

Рубрики
МЕНЮ
Ткачик Олеся
Народный депутат Александр Федиенко, решивший подать в суд на свою коллегу Марьяну Безуглую, заявил, что защита от лжи должна стать нормой в обществе. При этом, по его словам, "наказание должно быть не менее жестким".
Александр Федиенко
По его словам, противостояние с Безуглой будет происходить в рамках действующего законодательства. Федиенко сообщил, что уже подал жалобу в Комитет Верховной Рады Украины по Регламенту, депутатской этике и организации работы Верховной Рады Украины.
При этом Федиенко говорит, что речь идет о системной проблеме Верховной Рады. По его словам, в свое время планировалось принять кодекс этики народного депутата с ответственностью, но к сожалению эту историю похоронили где-то в недрах парламентских противостояний.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Безуглая в Facebook заявила, что Федиенко якобы замешан в ряде лоббистских и коррупционных схем, связанных с вопросами киберпространства и связи. Она также утверждает, что Александр Федиенко, якобы, использует созданный подкомитет в Комитете нацбезопасности как инструмент административного влияния для продвижения собственных интересов. В свою очередь Федиенко заявил, что все обвинения Безуглой безосновательны, и он идет в суд отстаивать свою честь и достоинство.
Новости