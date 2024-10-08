Европейская солидарность освоила 167 миллионов госфинансирования через предприятия Порошенко и его партийцев

Аналитики гражданского движения "ЧЕСТНО" обнародовали данные, согласно которым политическая партия "Европейская солидарность", возглавляемая бывшим президентом Украины Петром Порошенко, может быть причастна к финансовым злоупотреблениям. По данным аналитиков, значительные суммы государственного финансирования, предназначенные для поддержки партийной деятельности, были перенаправлены на предприятия, тесно связанные с Порошенко и членами его команды.

Петр Порошенко

За последние семь лет партия потратила более 167 миллионов гривен на закупку товаров и услуг у 15 компаний, имеющих прямые связи с партией и ее лидером. В частности, пять из этих компаний принадлежат самому Порошенко или связаны с группой Укрпроминвест, где он выступает ключевой фигурой.

Подробный анализ затрат показывает, что с 2016 по 2021 год, партия оплатила более 8,6 млн гривен компании "Агентство безопасности Леопард", также связанной с "Укрпроминвестом". Кроме того, в 2019 и 2022 годах, "Европейская солидарность" перечислила значительные средства телеканала "Прямой", который также имеет связи с Порошенко, суммарно выделив более 11 млн. гривен.





В 2022 году финансирование получили еще две организации: Спортивно-оздоровительный комплекс Монитор и Телерадиокомпания НБМ, а в 2023 году компания Интерстарч Украина. Все эти предприятия связаны с Порошенко, и всего на их услуги было израсходовано более 6 млн. гривен.

Кроме обычных расходов, почти 120 млн гривен были направлены ОО "Солидарное дело общин", которым руководит Антонина Бузило, которая была в избирательном списке партии в 2019 году. Эти средства были предоставлены как возвратная финансовая помощь.

Кроме того, аналитики напомнили, лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко только за сентябрь увеличил свое состояние на более чем 1 миллиард 132 миллиона 465 тысяч гривен.