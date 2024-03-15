Если помощь не поступит. В Минфине рассказали, что будут делать без американских денег

Министр финансов заявил, что Украина все же надеется, что в США найдут решение, чтобы разблокировать вопросы предоставления стране финансовой помощи. По его словам, есть все основания полагать, что прямая бюджетная поддержка будет сохранена. При этом Марченко добавил, что Киев на постоянных основаниях получает заверения со стороны правительства Соединенных Штатов в том, что необходимые средства все же поступят. Именно поэтому, добавил министр, этот вариант является базовым.

Сергей Марченко

Впрочем, подчеркнул министр финансов, в Украине все-таки есть так называемый "план Б" на случай, если американских денег все же не будет.

Согласно этому плану, говорит Марченко, Киев обратится за помощью к лидерам стран "Большой семерки" и другим государствам Европы с просьбой расширить уже предоставляемые Украине пакеты финансовой помощи. То есть другие страны вместе должны "заместить" американскую помощь.

"Варианты разные есть, но сейчас я считаю, что есть достаточно оснований ожидать положительных решений в Конгрессе",

– отметил Марченко.

При этом, подчеркнул Марченко, уже в марте Украина получит первый транш от Европейского Союза в размере 4,5 млрд. евро. Следующий транш Киев ожидает в апреле. Он составит 1,5 млрд евро. Как подчеркнул глава Минфина, эти средства направят на покрытие дефицита бюджета.

Кроме того, он рассказал, что наблюдается прогресс в вопросе использования замороженных российских активов в пользу Украины. По его словам, решение лежит не только в политической, но и в юридической плоскости. Как добавил Марченко, есть надежда на то, что уже в ближайшее время оно будет найдено. Также министр добавил, что замороженные российские активы будут использоваться для восстановления Украины.

Напомним, ранее портал "Комментарии" рассказывал, что конфискация замороженных активов РФ не сможет заменить помощь от США.