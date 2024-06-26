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Ермак заявил, что Украина не является самой коррумпированной страной мира

По его словам, Украина имеет разветвленную антикоррупционную инфраструктуру

26 июня 2024, 17:24
Автор:
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Черновалова Кристина
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Андрей Ермак, руководитель Офиса Президента Украины, заявил в своем недавнем сообщении в социальных сетях, что некоторые лица намеренно преувеличивают проблему коррупции в Украине, используя это как средство для оправдания собственной деятельности.

Ермак заявил, что Украина не является самой коррумпированной страной мира

Ермак заявил, что Украина не является самой коррумпированной страной мира

Украина не является самой коррумпированной страной мира. Коррупция существует повсюду и для борьбы с ней у нас создана большая антикоррупционная инфраструктура. Я постоянно общаюсь с Западными партнерами, они всегда отмечают наш уровень и успехи в преодолении коррупции”, — отметил Андрей Ермак

По его словам, Украина имеет разветвленную антикоррупционную инфраструктуру и получает признание на Западе за успехи в борьбе с коррупцией. Однако существуют лица, которые своими действиями косвенно способствуют продвижению нарратива, что Украина является наиболее коррумпированным государством – активно поддерживаемого Россией нарратива.

" Но некоторые люди намеренно масштабируют проблему, потому что иначе может теряться смысл их работы. Таким образом, помогая россиянам, которые инвестируют миллионы в продвижение на Западе нарратива "Украина — самое коррумпированное государство". Где этот баланс между правдой и государственными интересами и собственными ради проектов?” – сказал руководитель Офиса Президента.

Читайте на портале "Комментарии" — в Украине вечером в среду, 22 мая, произошел какой-то "антикоррупционный бум новостей". Сначала появилась информация о том, что сотрудники САП и Нацполиции пришли с обысками в НАБУ. Затем уточнение, что речь идет не о помещении НАБУ, а в доме одного из сотрудников бюро. Также САП сообщила, что подозревает в незаконном обогащении на миллионы бывшего замглавы Офиса президента Андрея Смирнова. О чем свидетельствует этот "антикоррупционный всплеск"? Что важно понять Украине? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.



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Источник: https://www.facebook.com/p/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9-%D0%84%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BA-100001316744918/
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Обсуждения

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Ігор

26 июня 2024, 16:41

Бреше! Антикорупційна інфраструктура, це один з найбільших корупційних сегментів. Міняти треба Систему, а ні створювати в середині Системи надбудови, для боротьби з нею. Шахрайство Божого народу не знає меж. За свідченням Біблії вони багато разів дурили навіть їх всемогутнього Бога.


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