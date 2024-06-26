Андрей Ермак, руководитель Офиса Президента Украины, заявил в своем недавнем сообщении в социальных сетях, что некоторые лица намеренно преувеличивают проблему коррупции в Украине, используя это как средство для оправдания собственной деятельности.

Ермак заявил, что Украина не является самой коррумпированной страной мира

Украина не является самой коррумпированной страной мира. Коррупция существует повсюду и для борьбы с ней у нас создана большая антикоррупционная инфраструктура. Я постоянно общаюсь с Западными партнерами, они всегда отмечают наш уровень и успехи в преодолении коррупции”, — отметил Андрей Ермак

По его словам, Украина имеет разветвленную антикоррупционную инфраструктуру и получает признание на Западе за успехи в борьбе с коррупцией. Однако существуют лица, которые своими действиями косвенно способствуют продвижению нарратива, что Украина является наиболее коррумпированным государством – активно поддерживаемого Россией нарратива.

" Но некоторые люди намеренно масштабируют проблему, потому что иначе может теряться смысл их работы. Таким образом, помогая россиянам, которые инвестируют миллионы в продвижение на Западе нарратива "Украина — самое коррумпированное государство". Где этот баланс между правдой и государственными интересами и собственными ради проектов?” – сказал руководитель Офиса Президента.

Читайте на портале "Комментарии" — в Украине вечером в среду, 22 мая, произошел какой-то "антикоррупционный бум новостей". Сначала появилась информация о том, что сотрудники САП и Нацполиции пришли с обысками в НАБУ. Затем уточнение, что речь идет не о помещении НАБУ, а в доме одного из сотрудников бюро. Также САП сообщила, что подозревает в незаконном обогащении на миллионы бывшего замглавы Офиса президента Андрея Смирнова. О чем свидетельствует этот "антикоррупционный всплеск"? Что важно понять Украине? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.