Рубрики
МЕНЮ
Черновалова Кристина
Андрей Ермак, руководитель Офиса Президента Украины, заявил в своем недавнем сообщении в социальных сетях, что некоторые лица намеренно преувеличивают проблему коррупции в Украине, используя это как средство для оправдания собственной деятельности.
Ермак заявил, что Украина не является самой коррумпированной страной мира
По его словам, Украина имеет разветвленную антикоррупционную инфраструктуру и получает признание на Западе за успехи в борьбе с коррупцией. Однако существуют лица, которые своими действиями косвенно способствуют продвижению нарратива, что Украина является наиболее коррумпированным государством – активно поддерживаемого Россией нарратива.
Читайте на портале "Комментарии" — в Украине вечером в среду, 22 мая, произошел какой-то "антикоррупционный бум новостей". Сначала появилась информация о том, что сотрудники САП и Нацполиции пришли с обысками в НАБУ. Затем уточнение, что речь идет не о помещении НАБУ, а в доме одного из сотрудников бюро. Также САП сообщила, что подозревает в незаконном обогащении на миллионы бывшего замглавы Офиса президента Андрея Смирнова. О чем свидетельствует этот "антикоррупционный всплеск"? Что важно понять Украине? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.
Обсуждения
Новости
Поделитесь своим мнением!
Ігор
26 июня 2024, 16:41
Бреше! Антикорупційна інфраструктура, це один з найбільших корупційних сегментів. Міняти треба Систему, а ні створювати в середині Системи надбудови, для боротьби з нею. Шахрайство Божого народу не знає меж. За свідченням Біблії вони багато разів дурили навіть їх всемогутнього Бога.