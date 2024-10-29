Ермак в США встретился с Салливаном: каких договоренностей достигли

Глава Офиса президента Андрей Ермак находится с рабочим визитом в США. В рамках визита он встретился советником по нацбезопасности Президента США Джейком Салливаном. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Андрея Ермака.



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Ермак отметил, что работает в США по заданию Президента Украины Владимира Зеленского.

Относительно встречи с Салливаном руководитель ОП рассказал, что говорили о Плане победы Украины, имплементации Формулы мира, фронте, оружии и военных КНДР, которых Россия готовит к войне против нашего государства.

“Военная помощь Украине, санкции против России, усиление давления на союзников Москвы – это важно. За эти годы сотрудничества нам с Джейком удалось быстро находить решение, выполняя задачи президентов, которые затем согласовывали между собой лидеры государств. Сейчас, как обычно, конкретный и предметный разговор. Спасибо, Джейк”, — отметил Андрей Ермак.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Президент Украины Владимир Зеленский назвал главный риск в случае избрания президентом США Дональда Трампа. Об этом он заявил на пресс-конференции совместно с участниками четвертого саммита Украина – Северная Европа.

Отвечая на вопрос, сможет ли Украина выжить, если у президентской кампании выиграет Дональд Трамп и уменьшит помощь Украине, Зеленский отметил, что не слышал, что Трамп прекратит поддержку. “Наибольший риск будет, когда политика США изменится. И даже между нами мы не можем сказать, кто будет президентом. Мы рассчитываем на двустороннюю поддержку в конгрессе США”, — отметил Зеленский.



