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Главная Новости Политика Украины 2024 Ермак может стоять за увольнением Кулебы: какой конфликт был между двумя должностными лицами
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Ермак может стоять за увольнением Кулебы: какой конфликт был между двумя должностными лицами

Ермак якобы стоит за увольнением Кулебы, поскольку хотел взять под тотальный контроль МИД.

сегодня, 13:07
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Ткачик Олеся

Дмитрий Кулеба освобожден от должности министра иностранных дел Украины из-за конфликта с главой Офиса президента Андреем Ермаком, который стремился усилить контроль над внешнеполитическим ведомством, пишет издание Politico со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника Украины.

Ермак может стоять за увольнением Кулебы: какой конфликт был между двумя должностными лицами

Дмитрий Кулеба

Отмечается, что отставка Кулебы стала еще одним примером того, как окружение президента Владимира Зеленского устраняет тех, кто готов ставить под сомнение и бросать вызовы.

Politico проводит параллели между отставкой Кулебы и увольнением бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, который также имел конфликты с президентом из-за стратегии войны и вопроса мобилизации. В издании отмечают, что высокий рейтинг Залужного вызвал беспокойство у "ревнивой" президентской администрации.

Politico подчеркивает, что у Кулебы и Залужного была высокая репутация среди западных чиновников, а их увольнение вызвало обеспокоенность. Однако сами чиновники избегали публичных заявлений на этот счет, чтобы не дать российской пропаганде дополнительные аргументы.

Издание также указывает, что кадровые изменения в правительстве Украины не принесут кардинальных изменений и скорее "перестановкой кресел", в то же время подчеркивая необходимость новых лиц на ключевых позициях.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Дмитрий Кулеба был уволен с должности министра иностранных дел 5 сентября. Он отказался прийти в Верховную Раду для доклада.

При этом эксперты отмечают , что на самом деле, будучи министром иностранных дел, Кулеба спокойно отошел в сторону и не возражал, чтобы за международную политику отвечал глава Офиса президента Андрей Ермак. Кулеби поручили налаживать отношения с Глобальным югом. В публичной плоскости он никогда не делал заявлений, которые бы противоречили позиции Владимира Зеленского и в целом Офиса президента.




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Источник: https://www.politico.eu/article/volodymyr-zelenskyy-ukraine-europe-russia-war-media/
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