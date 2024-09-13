Ермак может стоять за увольнением Кулебы: какой конфликт был между двумя должностными лицами

Дмитрий Кулеба освобожден от должности министра иностранных дел Украины из-за конфликта с главой Офиса президента Андреем Ермаком, который стремился усилить контроль над внешнеполитическим ведомством, пишет издание Politico со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника Украины.

Дмитрий Кулеба

Отмечается, что отставка Кулебы стала еще одним примером того, как окружение президента Владимира Зеленского устраняет тех, кто готов ставить под сомнение и бросать вызовы.

Politico проводит параллели между отставкой Кулебы и увольнением бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, который также имел конфликты с президентом из-за стратегии войны и вопроса мобилизации. В издании отмечают, что высокий рейтинг Залужного вызвал беспокойство у "ревнивой" президентской администрации.

Politico подчеркивает, что у Кулебы и Залужного была высокая репутация среди западных чиновников, а их увольнение вызвало обеспокоенность. Однако сами чиновники избегали публичных заявлений на этот счет, чтобы не дать российской пропаганде дополнительные аргументы.

Издание также указывает, что кадровые изменения в правительстве Украины не принесут кардинальных изменений и скорее "перестановкой кресел", в то же время подчеркивая необходимость новых лиц на ключевых позициях.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Дмитрий Кулеба был уволен с должности министра иностранных дел 5 сентября. Он отказался прийти в Верховную Раду для доклада.

При этом эксперты отмечают , что на самом деле, будучи министром иностранных дел, Кулеба спокойно отошел в сторону и не возражал, чтобы за международную политику отвечал глава Офиса президента Андрей Ермак. Кулеби поручили налаживать отношения с Глобальным югом. В публичной плоскости он никогда не делал заявлений, которые бы противоречили позиции Владимира Зеленского и в целом Офиса президента.



