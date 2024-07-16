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Главная Новости Политика Украины 2024 Энергетики выиграли теперь им будут платить больше: какое решение приняла Верховная Рада
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Энергетики выиграли теперь им будут платить больше: какое решение приняла Верховная Рада

Теперь в Украине будет действовать исключительно "зимнее время" с увеличенным потреблением электроэнергии

сегодня, 15:15
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Ткачик Олеся

Верховная Рада приняла законопроект №4201 об исчислении времени в Украине. Речь идет об отмене перевода времени в Украине. По информации нардепа Алексея Гончаренко, такое решение поддержал 261 нардеп.

Энергетики выиграли теперь им будут платить больше: какое решение приняла Верховная Рада

Зимнее время

"В этом году мы еще в последнее воскресенье (27-го) октября переведем стрелки на зимнее время и дальше перевода на летнее время с 2025-го и дальше не будет", — отметил в свою очередь нардеп Ярослав Железняк в Телеграмме.

При этом Гончаренко считает, что закон об исчислении времени не является приоритетным, чтобы его голосовать прямо сейчас.

"Ну, это жесть. Я голосовал против. Это сейчас прямой неотложный законопроект? Где законопроект об ограниченно годных до 25 лет? Где куча других инициатив. В то же время мы принимаем закон о времени. Чтобы с Европой у нас было 2 часа разницы. Это ведь сейчас супер важно", — отметил он в Facebook.

О том, что теперь разница со временем ЕС будет два часа, отметила и нардеп Виктория Сюмар.

"Как-то становимся не ближе, а дальше…" — добавила политик.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в марте 2021 года Рада приняла в первом чтении проект закона "Об исчислении времени в Украине" (№4201). Законопроект предусматривает установку и закрепление единого киевского времени на территории Украины и отказ от дальнейшего сезонного перевода стрелок часов. Тогдашний первый заместитель председателя ВР Руслан Стефанчук, автор законопроекта, подчеркнул, что этот вопрос должен регулироваться законами Украины, а не решениями правительства, как это сейчас. Он также отметил, что переход на летнее или зимнее время негативно влияет на здоровье граждан, а утверждение, что перевод стрелок часов способствует энергосбережению, является мифом.

При этом эксперты убеждены, что Стефанчук лоббирует интересы энергетиков, потому что зимнее время на весь год в Украине — это больше затрат энергии, чем летнее время на весь год в Украине.




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Источник: https://vector.comments.ua/
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