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Энергетическая сфера Украины остается в частных руках: почему

Журналисты пытались выяснить, почему государство не национализирует активы SCM и ДТЭК, но ответа от правительства не получили

сегодня, 13:32
Автор:
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Черновалова Кристина
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С начала полномасштабного вторжения украинское правительство осуществило национализацию ряда стратегических предприятий, включая Мотор Сич, АвтоКрАЗ, Укрнафту, Укртатнафту, ПриватБанк, Sense Bank и Запорожтрансформатор. Однако, ни одно предприятие в энергетической сфере не было национализировано. 

Энергетическая сфера Украины остается в частных руках: почему

Почему правительство медлит с решением по национализации СКМ и ДТЭК

Чтобы выяснить причину такой ситуации, “Комментарии” отправили соответсвующее запросы в Кабинет министров Украины и РНБО. В частности, журналистов интересовали вопросы, считаются ли активы, находящиеся в собственности частных компаний SCM и ДТЭК, стратегически важными для государства?

Кроме того, медийщики хотели понять, если активы вышеупомянутых компаний признаны стратегически важными, почему государство до сих пор не рассматривает вопрос их национализации?

Впрочем, спустя практически месяц в ожидания ответа, официальный комментарий порталу “Комментарии”  никто не предоставил. 

Ранее “Комментарии” писали, что президент Украины Владимир Зеленский в одном из своих интервью уже после начала полномасштабной войны, по сути, анонсировал продолжение национализации энергетических активов. Издание "Комментарии" поинтересовалось у экспертов, может ли государство взяться за национализацию ДТЭК? Если да, то почему до сих пор этот процесс не продвигается.

Читайте также на портале “Комментарии” — В то время как украинский бизнес опасается прекратить работу из-за постоянных отключений электроэнергии, а население недовольно ростом тарифа сразу на 70% — до 4,32 грн за кВт/ч, как минимум, одна компания может гордиться последними решениями правительства – она свой доход сможет получить.



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