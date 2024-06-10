Эксперт объяснил, почему отставка Найема является логичной

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Ткачик Олеся
На самом деле, то, что произошло с Агентством по восстановлению и лично Мустафой Найемом, вполне логично в системе отношений авторитарной власти, управляющей страной в режиме "делегирования доверия" (на неопределенное время, до ее "потери"), а не "делегирования полномочий" (когда человеку делегируют четкий набор обязанностей и оценивают исключительно по критериям, предусмотренным этим набором обязанностей), считает член Украинского центра Международного ПЭН-клуба Алексей Паныч.
Мустафа Найем
По его словам, все до банальности просто: патрон Найема Александр Кубраков, ранее близкий к верхушке власти, впал в немилость, то есть "потерял доверие", возможно, из-за попытки "создания собственного политического имиджа", которые у нас периодически считают государственным преступлением со времен Кучмы.
По его словам, корень проблемы в том, что другой управленческой модели, чем "делегирование доверия", избранный президент не знает и овладеть ею явно неспособен.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Мустафа Найем подал в отставку с должности главы агентства по восстановлению и рассказал, как правительство блокировало его работу.
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