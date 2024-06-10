Эксперт объяснил, почему отставка Найема является логичной

На самом деле, то, что произошло с Агентством по восстановлению и лично Мустафой Найемом, вполне логично в системе отношений авторитарной власти, управляющей страной в режиме "делегирования доверия" (на неопределенное время, до ее "потери"), а не "делегирования полномочий" (когда человеку делегируют четкий набор обязанностей и оценивают исключительно по критериям, предусмотренным этим набором обязанностей), считает член Украинского центра Международного ПЭН-клуба Алексей Паныч.

Мустафа Найем

По его словам, все до банальности просто: патрон Найема Александр Кубраков, ранее близкий к верхушке власти, впал в немилость, то есть "потерял доверие", возможно, из-за попытки "создания собственного политического имиджа", которые у нас периодически считают государственным преступлением со времен Кучмы.

"Конечно, эта же судьба должна была постигнуть и всех тех, кому "доверял" сам Кубраков, кроме разве тех, кто успеет оперативно предать старого патрона, договорившись с новым и обретя его доверие. Этого последнего Найем сделать или не смог или не захотел; дальше все было очевидно и ожидаемо",

– отметил Паныч.

По его словам, корень проблемы в том, что другой управленческой модели, чем "делегирование доверия", избранный президент не знает и овладеть ею явно неспособен.

"Поэтому до смены президента после войны никаких серьезных изменений в этом плане от нашей власти ожидать нельзя. А каким будет следующий президент, зависит от того, насколько поумнеют украинцы в плане того, кого и по каким признакам/критериям они выбирают на эту должность",

– подчеркнул эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Мустафа Найем подал в отставку с должности главы агентства по восстановлению и рассказал, как правительство блокировало его работу.



